Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στη δράση μετά την απαιτητική ευρωπαϊκή βραδιά, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να καλείται να διαχειριστεί την κούραση, να κρατήσει την ομάδα συγκεντρωμένη και να προχωρήσει σε εκτεταμένο ροτέισον ενόψει της αναμέτρησης με τον Βόλο.

Παρά το γεγονός ότι το βλέμμα όλων έχει ήδη στραφεί στο μεγάλο παιχνίδι με τον Άγιαξ, ο Ισπανός τεχνικός ξεκαθαρίζει πως προτεραιότητα είναι το επόμενο ματς πρωταθλήματος.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην COSMOTE TV:

Για το πόση ενέργεια υπάρχει στην ομάδα του μετά την υπερπροσπάθεια της Τρίτης: «Όσοι αγωνίστηκαν κόντρα στη Λεβερκούζεν έκαναν πολύ μεγάλη προσπάθεια, ωστόσο έχουμε πολλούς παίκτες ακόμα που δεν έπαιξαν στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Έχουμε ένα μεγάλο ρόστερ και δεν θα έχουμε πρόβλημα γιατί σκεφτόμαστε να κάνουμε πολλές αλλαγές κόντρα στον Βόλο».

Για το πόσο εύκολο είναι να πείσει τους παίκτες να μην σκέφτονται το ματς με τον Άγιαξ: «Δεν είναι εύκολο να συγκεντρωθούμε στο ματς με τον Βόλο, όμως είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε. Είναι η δουλειά και είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε, γιατί δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να χαθεί ένα παιχνίδι λόγω έλλειψης συγκέντρωσης. Όσο σημαντικό και αν είναι το παιχνίδι με τον Άγιαξ, εμείς αυτήν τη στιγμή πρέπει να έχουμε την προσοχή μας στον Βόλο».

Για το αν το ματς με τον Βόλο μπορεί να είναι μια ευκαιρία για παίκτες που δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχής έως τώρα: «Υπάρχουν παιχνίδια κάθε τρεις μέρες και είναι φυσιολογικό να χρειαστούμε όλους τους ποδοσφαιριστές μας και ελπίζουμε όλοι παίκτες, που θα πάρουν χρόνο συμμετοχής και που δεν έχουν παίξει πολύ στα τελευταία παιχνίδια, να σταθούν στο ύψος των απαιτήσεων και να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν».

Για το αν έχει προβλήματα τραυματισμών: «Δεν έχουμε προβλήματα, με την έννοια πως δεν έχουμε κάποιον τραυματία. Έχουμε, όμως, παίκτες που δεν έχουν ακόμα αποκατασταθεί στο 100% από το προηγούμενο παιχνίδι».

Σιπιόνι: «Γνωρίζουμε τη σημασία του ματς με τον Άγιαξ, προέχει ο Βόλος»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Λορέντσο Σιπιόνι στις δηλώσεις του, τονίζοντας ότι είναι ευκαιρία το ματς με τον Άγιαξ, όμως αυτό που προέχει είναι ο Βόλος.

Για το κλίμα στην ομάδα μετά τη νίκη επί της Λεβερκούζεν: «Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι μετά τη μεγάλη μας νίκη κόντρα στη Λεβερκούζεν. Τώρα έχουμε την ευκαιρία στο επόμενο παιχνίδι με τον Άγιαξ στην Ολλανδία να πάρουμε την πρόκριση. Πριν από αυτό όμως υπάρχει το παιχνίδι με τον Βόλο οπού θέλουμε να παίξουμε καλά και να νικήσουμε για να πάμε με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στο Άμστερνταμ»

Για το πόσο εύκολο είναι να μείνουν συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι με τον Βόλο: «Πάντα παίρνουμε τα πράγματα βήμα-βήμα, παιχνίδι το παιχνίδι. Γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι το ματς με τον Άγιαξ, αλλά σημαντικό είναι και το παιχνίδι με τον Βόλο και προέχει το ματς του πρωταθλήματος».

Για τον ίδιο: «Νιώθω πάρα πολύ καλά. Δουλεύω καθημερινά πάρα πολύ και αισθάνομαι πανέτοιμος για να αγωνιστώ».

