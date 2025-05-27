Εξαντλείται η υπομονή του Τραμπ: Ο Πούτιν παίζει με τη φωτιά

Για δεύτερη συνεχή μέρα ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, επέκρινε τη Ρωσία, απευθύνοντας μάλιστα προς τον Ρώσο ηγέτη προσωπική προειδοποίηση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια σαφή ένδειξη ότι η υπομονή του εξαντλείται σχολίασε χαρακτηριστικά ότι «ο Πούτιν παίζει με τη φωτιά».

Οι τελευταίες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ έρχονται στον απόηχο ορισμένων από τις σφοδρότερες επιθέσεις με drones και πυραύλους κατά της Ουκρανίας από την έναρξη του πολέμου το 2022.

«Αυτό που δεν καταλαβαίνει ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι ότι αν δεν ήμουν εγώ, θα είχαν ήδη συμβεί ΠΟΛΥ άσχημα πράγματα στη Ρωσία. Και εννοώ ΠΟΛΥ ΑΣΧΗΜΑ. Παίζει με τη φωτιά!», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επέκρινε την Κυριακή τον Ρώσο πρόεδρο, μετά τις μαζικές αεροπορικές επιδρομές στην Ουκρανία με τουλάχιστον 13 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει «τρελαθεί» τελείως, προειδοποιώντας τον παράλληλα ότι οποιοδήποτε εγχείρημα να καταληφθεί «όλη» η Ουκρανία θα οδηγούσε στην «πτώση» της Ρωσίας.

«Είχα πάντα πολύ καλή σχέση με τον (πρόεδρο) Βλαντίμιρ Πούτιν της Ρωσίας, αλλά κάτι έχει πάθει. Έχει τρελαθεί τελείως», ανέφερε ο Ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, επικρίνοντας ταυτόχρονα τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διότι «δεν κάνει καμιά χάρη στη χώρα του μιλώντας έτσι όπως μιλάει» και «καλύτερο θα ήταν να σταματούσε».

Όπως σημειώνουν αναλυτές, η εντατικοποίηση των ρωσικών επιθέσεων κατά Ουκρανών αμάχων μοιάζει με σκόπιμη δοκιμή εκ μέρους της Μόσχας προς τον Τραμπ, μόλις μία εβδομάδα μετά την τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Πούτιν – από την οποία δεν βγήκε κάτι ουσιαστικό που θα μπορούσε να οδηγήσει τις δύο εμπλεκόμενες πλευρές πιο κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία, παρά τις προσπάθειες του Λευκού Οίκου να παρουσιάσει το αντίθετο.

