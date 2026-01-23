ΟΗΕ: Η Ελλάδα εξέφρασε τη σοβαρή ανησυχία της για την κατάσταση στο Ιράν

Στη ειδική σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ με θέμα το Ιράν, η Ελλάδα εξέφρασε σοβαρή ανησυχία για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Η βία κατά ειρηνικών διαδηλωτών, οι μαζικές συλλήψεις, οι εκτελέσεις και οι περιορισμοί στις επικοινωνίες είναι απαράδεκτα. Ζητήσαμε αυτοσυγκράτηση, σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών, απελευθέρωση όλων των αυθαίρετα κρατουμένων, αποκατάσταση των επικοινωνιών, καθώς και διάλογο και λογοδοσία ως τον μόνο δρόμο προς την αποκλιμάκωση και ένα ειρηνικό μέλλον», έγραψε στην επίσημη σελίδα της Πλατφόρμας Χ η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας, συνοψίζοντας τη θέση της.

