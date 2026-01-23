CNN: Προβληματισμός για την ασφάλεια των αστροναυτών που θα πάνε στη Σελήνη

Τέσσερις αστροναύτες αναμένεται να ξεκινήσουν ένα ιστορικό ταξίδι γύρω από τη Σελήνη, ενδεχομένως στις 6 Φεβρουαρίου, με το διαστημόπλοιο Orion της NASA, διαμέτρου περίπου πέντε μέτρων.

Το πλήρωμα, ωστόσο, θα απογειωθεί, σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN, γνωρίζοντας ότι το σκάφος φέρει επιβεβαιωμένα τεχνικό πρόβλημα, το οποίο μάλιστα έχει οδηγήσει ορισμένους ειδικούς να ζητούν από τη NASA να μην πραγματοποιήσει την αποστολή με ανθρώπους στο εσωτερικό του.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία δηλώνει βέβαιη ωστόσο ότι έχει υπό έλεγχο το ζήτημα και ότι το σκάφος μπορεί να επαναφέρει με ασφάλεια το πλήρωμα στη Γη.

Το πρόβλημα αφορά μια ειδική επίστρωση στο κάτω μέρος του σκάφους, που ονομάζεται θερμική ασπίδα.

Πρόκειται για εξάρτημα, που επί της ουσίας προστατεύει τους αστροναύτες από τις ακραίες θερμοκρασίες όταν επανέρχονται στην ατμόσφαιρα της Γης.

Η θερμική ασπίδα του Orion είναι σχεδόν ίδια με εκείνη που χρησιμοποιήθηκε στην αποστολή Artemis I, την μη επανδρωμένη δοκιμαστική πτήση του 2022. Κατά την επιστροφή εκείνης της αποστολής, η θερμική ασπίδα παρουσίασε απρόσμενες φθορές, γεγονός που οδήγησε τη NASA σε εκτεταμένη έρευνα.

Παρότι η NASA ετοιμάζεται να δώσει το «πράσινο φως» για την πτήση, ακόμη και όσοι θεωρούν την αποστολή ασφαλή αναγνωρίζουν ότι παραμένει άγνωστος κίνδυνος.

«Πρόκειται για μια θερμική ασπίδα με ελαττώματα», δήλωσε ο δρ. Ντάνι Όλιβας, πρώην αστροναύτης της NASA και μέλος ανεξάρτητης επιτροπής που διερεύνησε το περιστατικό υπογραμμίζοντας πως χωρίς αμφιβολία η NASA θα επιθυμούσε μια αρτιότερη κατασκεύη.

Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος εκτιμά ότι, έπειτα από χρόνια ανάλυσης, η NASA «έχει πλήρη εικόνα του προβλήματος».

Με την ολοκλήρωση της έρευνας, περίπου πριν από έναν χρόνο, η NASA αποφάσισε να χρησιμοποιήσει την κάψουλα Orion της Artemis II ως έχει, θεωρώντας ότι η ασφάλεια του πληρώματος μπορεί να διασφαλιστεί με μια ελαφρά τροποποίηση της τροχιάς επανεισόδου.

«Δεν υπάρχει πτήση που να μην συνοδεύεται από έναν υποβόσκοντα προβληματισμό», ανέφερε ο Όλιβας. «Όμως η NASA κατανοεί σε βάθος τι έχει στα χέρια της και τη σημασία της θερμικής ασπίδας για την ασφάλεια του πληρώματος. Πιστεύω ότι έχουν κάνει τη δουλειά τους».

Αντίστοιχη θέση εξέφρασε και η Λακίσα Χόκινς, αναπληρώτρια βοηθός διοικήτριας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Συστημάτων Εξερεύνησης της NASA, δηλώνοντας τον Σεπτέμβριο ότι «από πλευράς ρίσκου, νιώθουμε πολύ σίγουροι».

Σίγουρος νιώθει και Ριντ Γουάιζμαν, διοικητής της αποστολής Artemis II.

«Οι ερευνητές εντόπισαν τη βασική αιτία, που ήταν το κλειδί για την κατανόηση και την επίλυση του προβλήματος», δήλωσε τον Ιούλιο.

«Αν ακολουθήσουμε τη νέα τροχιά επανεισόδου που έχει σχεδιάσει η NASA, η θερμική ασπίδα δεν θα παρουσιάσει πρόβλημα».

Ωστόσο, δεν συμμερίζονται όλοι αυτή την αισιοδοξία.

«Αυτό που προτείνουν να κάνουν είναι τρέλα», δήλωσε ο δρ. Τσάρλι Καμάρντα, ειδικός στις θερμικές ασπίδες, ερευνητής και πρώην αστροναύτης της NASA.

Ο Καμάρντα, μέλος και του πρώτου πληρώματος διαστημικού λεωφορείου που πέταξε μετά την καταστροφή του Columbia το 2003, ανήκει σε ομάδα πρώην στελεχών της NASA που θεωρούν ότι η υπηρεσία δεν θα έπρεπε να στείλει αστροναύτες στην επερχόμενη αποστολή.

«Θα μπορούσαμε να είχαμε λύσει αυτό το πρόβλημα εδώ και καιρό», είπε, κατηγορώντας τη NASA ότι απλώς «μεταθέτει το ζήτημα στο μέλλον».

Εκπρόσωποι της NASA δεν απάντησαν σε σειρά ερωτήσεων για τη θερμική ασπίδα, αν και το CNN μίλησε με πρώην εργαζομένους της υπηρεσίας που συμμετείχαν στην έρευνα.

Παρά τις αντιρρήσεις, η NASA φαίνεται να προχωρά κανονικά προς την έγκριση της αποστολής Artemis II, διαβεβαιώνοντας ότι η πτήση θα είναι ασφαλής.

Το διαστημόπλοιο Orion μεταφέρθηκε στην εξέδρα εκτόξευσης, πάνω στον πύραυλο Space Launch System (SLS), στις 17 Ιανουαρίου.

Οι επόμενες ημέρες είναι ορόσημο, καθώς η ηγεσία του προγράμματος Artemis θα συνεδριάσει για τις τελικές αξιολογήσεις κινδύνου και την ανασκόπηση ετοιμότητας πτήσης, όπου θα αποφασιστεί αν το σκάφος και ο πύραυλος είναι έτοιμοι να απογειωθούν με τους Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κοχ και τον Καναδό αστροναύτη Τζέρεμι Χάνσεν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.