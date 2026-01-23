Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Αμερικανός ειδικός Κέρτις ΝτεΜπεργκ παρέδωσε στο Μουσείο Βραβείου Νόμπελ της Στοκχόλμης αντίτυπο του βιβλίου "Ο Γέρος και η Θάλασσα" του Έρνεστ Χέμινγουεϊ.

Το βιβλίο περιέχει μια αφιέρωση που θεωρείται το τελευταίο γνωστό γραπτό κείμενο του Χέμινγουεϊ.

Η αφιέρωση απευθύνεται στην Αδελφή Ιμακουλάτα και χρονολογείται στις 16 Ιουνίου 1961 από την Αγία Μαρία.

Ο Αμερικανός ειδικός στα έργα του Έρνεστ Χέμινγουεϊ, Κέρτις ΝτεΜπεργκ, παρέδωσε αντίτυπο του βιβλίου του συγγραφέα «Ο Γέρος και η Θάλασσα» στο Μουσείο Βραβείου Νόμπελ στη Στοκχόλμη της Σουηδίας.

Το βιβλίο περιέχει μια αφιέρωση που πιστεύεται ότι είναι το τελευταίο γνωστό γραπτό κείμενο του Χέμινγουεϊ και θα προστεθεί στις συλλογές του Μουσείου.

Η αφιέρωση αναφέρει: «Στην Αδελφή Ιμακουλάτα (Sister Immaculata): Αυτό το βιβλίο, ελπίζω να γράψω ένα άλλο τόσο καλό για εκείνη όταν η συγγραφική μου τύχη θα είναι ξανά καλή. Και θα είναι. Έρνεστ Χέμινγουεϊ, Αγία Μαρία, 16 Ιουνίου 1961».

Το 1961 κατά τη διάρκεια μιας από τις νοσηλείες του στη Mayo Clinic στο Ρότσεστερ, στη Μινεσότα των ΗΠΑ δώρισε το βιβλίο στη μοναχή, το κοσμικό όνομα της οποίας ήταν Έλεν Χέιζ και της έγραψε αφιέρωση. Η μοναχή υπηρετούσε ως νοσοκόμα στην ψυχιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου, όπου νοσηλεύθηκε ο Χέμινγουεϊ.

Έξι ημέρες μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο, ο συγγραφέας αυτοκτόνησε με κυνηγετικό όπλο στο σπίτι του στο Άινταχο.

Ο ΝτεΜπεργκ βοήθησε στον συντονισμό της δωρεάς του βιβλίου από τις Αδελφές του Αγίου Φραγκίσκου του Ρότσεστερ στο Μουσείο Βραβείων Νόμπελ και το μετέφερε στη Στοκχόλμη.

Το βιβλίο παρέμεινε κρυμμένο μέχρι τον Μάιο του 2021, όταν ο συνταξιούχος καθηγητής πανεπιστημίου, επισκέφθηκε τη Mayo Clinic στο πλαίσιο έρευνας για το βιβλίο του, «Wrestling with Demons: In Search of the Real Ernest Hemingway».

Πήρε συνέντευξη από την αδελφή Λόρεν Γουάιναντ, σύγχρονη της αδελφής Χέιζ.

«Ρώτησα την αδελφή Λόρεν αν υπήρχε κάτι άλλο που θυμόταν» ανέφερε ο καθηγητής στην Post Bulletin. «Είπε: "Νομίζω ότι υπέγραψε ένα βιβλίο". Πήγε στα αρχεία και επέστρεψε με το βιβλίο» πρόσθεσε.

Το βιβλίο «Ο Γέρος και η Θάλασσα» χάρισε στον Χέμινγουεϊ τόσο το βραβείο Πούλιτζερ όσο και το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας.

Η Χέιζ πέθανε στις 20 Μαΐου 1992.

«Η δωρεά περιέχει αυτά που πιστεύεται ότι είναι οι τελευταίες γραπτές λέξεις του Χέμινγουεϊ, μια αφιέρωση που αντανακλά εμπιστοσύνη και ελπίδα, λίγες εβδομάδες πριν από το θάνατό του» αναφέρεται σε ανακοίνωση του Μουσείου στη Στοκχόλμη που διοργάνωσε συζήτηση με τον Κέρτις ΝτεΜπεργκ.

