Ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνει την επίθεσή του κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν, υιοθετώντας ολοένα και πιο επιθετική ρητορική, γεγονός που έχει εγείρει ερωτήματα σε διπλωματικούς και πολιτικούς κύκλους για το εάν η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται επιτέλους να υιοθετήσει πιο σκληρή στάση απέναντι στη Μόσχα.

Στις τελευταίες του δηλώσεις ο Τραμπ, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τη συνέχιση των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία εν μέσω των προσπαθειών του να εξασφαλίσει κατάπαυση του πυρός, δηλώνοντας, μάλιστα, ότι θα διαπιστώσει σύντομα εάν ο Ρώσος πρόεδρος «τον κοροϊδεύει» στις διαπραγματεύσεις.

Ο Τραμπ, ο οποίος το τελευταίο διάστημα έχει εντείνει τη ρητορική του κατά του Πούτιν, αφού επί μήνες είχε ακολουθήσει ήπια στάση απέναντι στο Κρεμλίνο, είπε ότι θα γνωρίζει μέσα σε δύο εβδομάδες εάν ο Βλαντίμιρ Πούτιν «τον σέρνει» χωρίς πρόθεση να προχωρήσει σε ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, προειδοποιώντας ότι θα αλλάξει στάση αν διαπιστώσει πως η Μόσχα δεν είναι σοβαρή στις διαπραγματεύσεις.

Παρά τη σκληρή ρητορική προς το Κρεμλίνο, ο Τραμπ απέφυγε να αναφερθεί σε συγκεκριμένα μέτρα που ενδέχεται να λάβει, δηλώνοντας απλώς ότι «τα λόγια μιλούν από μόνα τους» και ότι η νέα του στάση στέλνει το απαραίτητο μήνυμα. Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία ότι η επιβολή νέων κυρώσεων θα μπορούσε να τινάξει στον αέρα τις συνομιλίες.

«Δεν είμαστε καθόλου ικανοποιημένοι με την κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ πρόσθεσε ότι «θα σας ενημερώσω σε περίπου δύο εβδομάδες. Θα δούμε αν μας εμπαίζει ή όχι, και αν το κάνει, θα αντιδράσουμε διαφορετικά».

Η αναφορά στο χρονικό περιθώριο των δύο εβδομάδων είναι γνώριμη τακτική για τον Τραμπ και έχει χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της προεδρίας του σε κρίσιμες αποφάσεις, αφήνοντας συχνά ασαφές το περιεχόμενο των μελλοντικών ενεργειών του.

Η στάση του Τραμπ αντικατοπτρίζει την προσπάθειά του να διατηρήσει ρόλο διαμεσολαβητή χωρίς να εμπλακεί άμεσα, ενώ παράλληλα στέλνει ένα διφορούμενο μήνυμα τόσο προς τη Μόσχα όσο και προς το Κίεβο.

Σε μια από τις πιο αιχμηρές παρεμβάσεις του μέχρι σήμερα, ο Τραμπ προειδοποίησε την Τρίτη τον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι «παίζει με τη φωτιά», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής νέων κυρώσεων λόγω της στασιμότητας στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία.

Σε ανάρτησή του την Τρίτη, ο Τραμπ ανέφερε ότι «αυτό που δεν καταλαβαίνει ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι πως, αν δεν ήμουν εγώ, πολλά ΠΟΛΥ άσχημα πράγματα θα είχαν ήδη συμβεί στη Ρωσία – και το εννοώ ΠΟΛΥ άσχημα. Παίζει με τη φωτιά!»

Η απάντηση ήρθε άμεσα από τη Μόσχα. Ο ανώτατος σύμβουλος του Ρώσου προέδρου, ο Γιούρι Ουσακόφ, υποστήριξε ότι ο Τραμπ «δεν έχει αρκετή πληροφόρηση» για το τι πραγματικά συμβαίνει στο μέτωπο.

«Διαβάζουμε και παρακολουθούμε όσα λέει ο Τραμπ, αλλά καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι δεν λαμβάνει πλήρη ενημέρωση για την ουκρανο-ρωσική σύγκρουση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ουσακόφ συνέχισε λέγοντας ότι ο Τραμπ «δεν έχει επίγνωση των μαζικών τρομοκρατικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ουκρανία κατά ειρηνικών ρωσικών πόλεων» και ότι «βλέπει μόνο τις ρωσικές απαντήσεις, χωρίς να κατανοεί πως στοχεύουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις και βιομηχανικές υποδομές».

Η δήλωση αυτή συνιστά σαφή προσπάθεια της Μόσχας να απαξιώσει τις πρόσφατες επιθετικές δηλώσεις του Τραμπ προς το Κρεμλίνο, υπονοώντας ότι η στάση του βασίζεται σε ελλιπή ή παραπλανητική πληροφόρηση.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.