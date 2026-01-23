Ο Πρίγκιπας Χάρι, ο οποίος υπηρέτησε στο Αφγανιστάν, τοποθετήθηκε όσον αφορά τις πρόσφατες δηλώσεις ττου Ντόναλντ Τραμπ, περί στρατευμάτων του ΝΑΤΟ που παρέμεναν λίγο πιο πίσω από την πρώτη γραμμή κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Αφγανιστάν.

«Το 2001, το ΝΑΤΟ ενεργοποίησε για πρώτη και μοναδική φορά στην ιστορία το Άρθρο 5, πράγμα που σήμαινε ότι κάθε συμμαχικό κράτος ήταν υποχρεωμένο να σταθεί στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών στο Αφγανιστάν για την κοινή μας ασφάλεια. Οι σύμμαχοι ανταποκρίθηκαν σε αυτό το κάλεσμα», αναφέρει ο πρίγκιπας Χάρι.

«Υπηρέτησα εκεί. Έκανα φιλίες ζωής εκεί. Και έχασα φίλους εκεί. Μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο θρήνησε 457 στρατιωτικούς», προσθέτει, υπογραμμίζοντας τον αντίκτυπο της αποστολής στις οικογένειες των στρατιωτών.

«Χιλιάδες ζωές άλλαξαν για πάντα. Μητέρες και πατέρες έχασαν γιους και κόρες. Παιδιά μεγάλωσαν χωρίς γονιό. Οικογένειες συνεχίζουν να κουβαλούν το κόστος».

Ο πρίγκιπας κατέληξε επισημαίνοντας ότι «αυτές οι θυσίες αξίζουν να γίνονται σεβαστές και να μνημονεύονται με ειλικρίνεια, καθώς όλοι παραμένουμε ενωμένοι και πιστοί στην υπεράσπιση της διπλωματίας και της ειρήνης».

Πηγή: skai.gr

