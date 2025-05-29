Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Μασκ επιβεβαιώνει την «προγραμματισμένη» αποχώρησή του από την κυβέρνηση των ΗΠΑ

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ που μου έδωσε την ευκαιρία να μειώσω τις σπατάλες», ανέφερε ο επιχειρηματίας μέσω X

Μασκ

Ο Ίλον Μασκ επιβεβαίωσε χθες Τετάρτη την «προγραμματισμένη» αποχώρησή του από την κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αφού ηγήθηκε επιτροπής επιφορτισμένης να περικόψει δημόσιες δαπάνες, προκαλώντας σωρεία επικρίσεων από πολιτικούς κι όχι μόνο.

«Καθώς η προγραμματισμένη περίοδος που εργάστηκα ως ειδικός κυβερνητικός υπάλληλος φθάνει στο τέλος της, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ που μου έδωσε την ευκαιρία να μειώσω τις σπατάλες», ανέφερε ο επιχειρηματίας μέσω X.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ίλον Μασκ Ντόναλντ Τραμπ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark