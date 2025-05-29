Ο Μασκ επιβεβαιώνει την «προγραμματισμένη» αποχώρησή του από την κυβέρνηση των ΗΠΑ

Ο Ίλον Μασκ επιβεβαίωσε χθες Τετάρτη την «προγραμματισμένη» αποχώρησή του από την κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αφού ηγήθηκε επιτροπής επιφορτισμένης να περικόψει δημόσιες δαπάνες, προκαλώντας σωρεία επικρίσεων από πολιτικούς κι όχι μόνο.

«Καθώς η προγραμματισμένη περίοδος που εργάστηκα ως ειδικός κυβερνητικός υπάλληλος φθάνει στο τέλος της, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ που μου έδωσε την ευκαιρία να μειώσω τις σπατάλες», ανέφερε ο επιχειρηματίας μέσω X.

As my scheduled time as a Special Government Employee comes to an end, I would like to thank President @realDonaldTrump for the opportunity to reduce wasteful spending.



The @DOGE mission will only strengthen over time as it becomes a way of life throughout the government. — Elon Musk (@elonmusk) May 29, 2025

