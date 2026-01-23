Ζώνες ασφαλείας και διάφοροι μηχανισμοί ελέγχου συγκαταλέγονται στα θέματα που συζητήθηκαν στη συνάντηση της τριμερούς ομάδας εργασίας Ρωσίας, Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών στο Άμπου Ντάμπι, σε μια σαφή ένδειξη ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν εισέλθει, έστω και με τεχνικούς όρους, στον πυρήνα του εδαφικού ζητήματος.

«Ναι, αυτά τα ζητήματα, ζώνες ασφαλείας, διάφοροι μηχανισμοί ελέγχου, αποτέλεσαν σαφώς αντικείμενο της συνάντησης, μαζί με άλλα σημαντικά θέματα», ανέφερε πηγή στο ρωσικό Tass.

Παράλληλα, το ρωσικό πρακτορείο αναφέρει ότι η ευρωπαϊκή πλευρά θεωρεί κρίσιμη την επίτευξη συμφωνίας που θα περιορίζει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, στο πλαίσιο των ευρύτερων διαβουλεύσεων για την ασφάλεια.

Ζελένσκι: Bρίσκομαι σε επικοινωνία με την ουκρανική αντιπροσωπεία

Από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκάλυψε την Παρασκευή ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία, η οποία βρίσκεται στο Άμπου Ντάμπι, τον ενημέρωνε «σχεδόν κάθε ώρα» για τις συνομιλίες με τις αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας.

«Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα από το περιεχόμενο των σημερινών διαπραγματεύσεων. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση αύριο και ποια θα είναι τα αποτελέσματα», έγραψε σε ανάρτησή του στο Telegram.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι συζητούνται οι παράμετροι για τον τερματισμό του πολέμου, προσθέτοντας ότι η Ρωσία πιθανότατα έχει απαντήσει σε ορισμένα από τα ερωτήματα που τέθηκαν. «Το βασικό είναι ότι η Ρωσία θα πρέπει να είναι έτοιμη να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο», σημείωσε.

Ουκρανοί και Ρώσοι διαπραγματευτές συναντήθηκαν την Παρασκευή στο Άμπου Ντάμπι για να συζητήσουν το κρίσιμο ζήτημα των εδαφών, χωρίς να διαφαίνεται κάποιο σημάδι συμβιβασμού.

Το Κίεβο βρίσκεται υπό πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες να καταλήξει σε μια ειρηνευτική συμφωνία για τον πόλεμο που πυροδοτήθηκε από την πλήρους κλίμακας ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, με τη Μόσχα να απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει ολόκληρη την ανατολική βιομηχανική περιοχή του Ντονμπάς προτού σταματήσει τις εχθροπραξίες.

Ο Ζελένσκι αρνείται να παραχωρήσει εδάφη που η Ρωσία δεν κατάφερε να καταλάβει μέσα σε τέσσερα χρόνια σκληρού πολέμου. Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Ουκρανοί δεν επιθυμούν εδαφικές παραχωρήσεις.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε την Παρασκευή ότι η παραχώρηση ολόκληρου του Ντονμπάς αποτελεί «μια πολύ σημαντική προϋπόθεση».

Πηγή κοντά στο Κρεμλίνο δήλωσε στο Reuters ότι η Μόσχα εξετάζει τη λεγόμενη «φόρμουλα της Άνκορατζ», την οποία η Ρωσία υποστηρίζει ότι συμφώνησαν ο Τραμπ και ο Πούτιν σε σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα τον περασμένο Αύγουστο. Σύμφωνα με αυτή τη φόρμουλα, η Ρωσία θα αποκτούσε τον έλεγχο ολόκληρου του Ντονμπάς και θα «πάγωναν» οι σημερινές γραμμές του μετώπου σε άλλα σημεία της ανατολικής και νότιας Ουκρανίας.

Το Ντονέτσκ είναι μία από τις τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες που η Μόσχα δήλωσε το 2022 ότι προσάρτησε, μετά από δημοψηφίσματα τα οποία το Κίεβο και οι δυτικές χώρες χαρακτήρισαν ως μη έγκυρα. Οι περισσότερες χώρες αναγνωρίζουν το Ντονέτσκ ως τμήμα της Ουκρανίας.







