Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι Αλβανοί βουλευτές ενέκριναν με 110 ψήφους υπέρ την ένταξη της χώρας στο Συμβούλιο Ειρήνης, πρωτοβουλία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την επίλυση διεθνών συγκρούσεων.

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα χαρακτήρισε την ένταξη ως «πράξη καλής θέλησης» και «ειδική τιμή», επισημαίνοντας ότι ενισχύει τον διεθνή ρόλο της Αλβανίας.

Η συμμετοχή στο Συμβούλιο Ειρήνης διασφαλίζει ότι η Αλβανία θα παραμείνει «στο τραπέζι» της διεθνούς διπλωματίας, σύμφωνα με τον Έντι Ράμα, ο οποίος αναφέρθηκε και σε δήλωση του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ από το Νταβός.

Οι Αλβανοί βουλευτές ενέκριναν απόψε την απόφαση της κυβέρνησης να ενταχθεί η χώρα στο Συμβούλιο Ειρήνης, την πρωτοβουλία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την επίλυση διεθνών συγκρούσεων.

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα χαρακτήρισε «πράξη καλής θέλησης» και «ειδική τιμή» την ένταξη της Αλβανίας σε αυτό το Συμβούλιο που, όπως είπε, θα ενισχύσει τον ρόλο της χώρας στη διεθνή σκηνή.

Η πρόταση πέρασε με 110 ψήφους υπέρ, επί συνόλου 140 βουλευτών. Ο Ράμα είπε ότι η συμμετοχή της Αλβανίας διασφαλίζει ότι η χώρα θα παραμείνει «στο τραπέζι» της διεθνούς διπλωματίας, σχολιάζοντας μια δήλωση του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ από το Νταβός.

Το γειτονικό Κόσοβο, στενός σύμμαχος των ΗΠΑ αφού η Ουάσινγκτον στήριξη την ανεξαρτητοποίησή του από τη Σερβία το 2008, εντάχθηκε επίσης στο Συμβούλιο.

Η απερχόμενη κυβέρνηση της Βουλγαρίας συμφώνησε επίσης να ενταχθεί η χώρα και το κοινοβούλιο αναμένεται να επικυρώσει την απόφαση την επόμενη εβδομάδα. Ο Βούλγαρος διπλωμάτης Νικολάι Μλαντένοφ, πρώην ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ, εξελέγη Ύπατος Εκπρόσωπος για τη Γάζα στο Συμβούλιο.

Η Βουλγαρία και η Ουγγαρία είναι οι μοναδικές χώρες της ΕΕ που συμμετέχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης, μέχρι στιγμής.

Νωρίτερα, η Βρετανία και η Γαλλία ανακοίνωσαν ότι δεν πρόκειται να υπογράψουν τον ιδρυτικό Χάρτη του Συμβουλίου, τουλάχιστον προς το παρόν. Το Παρίσι θεωρεί ότι ορισμένα από τα στοιχεία αυτής της πρωτοβουλίας είναι αντίθετα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών ενώ η Βρετανία ανησυχεί για την ενδεχόμενη ανάμιξη της Ρωσίας στην πρωτοβουλία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.