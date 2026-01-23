Μεταγραφή-έκπληξη ο μπασκετικός Ολυμπιακός, πήρε τον Κόρι Τζόσεφ

Ξαφνικό μεταγραφικό «μπαμ» από τον Ολυμπιακό! Οι «ερυθρόλευκοι» το απόγευμα της Παρασκευής προχώρησαν σε μια αιφνιδιαστική κίνηση, ανακοινώνοντας την απόκτηση του πολύπειρου Καναδού γκαρντ, Κόρι Τζόσεφ για τον επόμενο ενάμιση χρόνο!

Πρόκειται για μεταγραφή-έκπληξη, καθώς τίποτα δεν προμήνυε ότι η ομάδα του Πειραιά θα κινηθεί για παίκτη. Ο Ολυμπιακός λειτούργησε με απόλυτη μυστικότητα και απέκτησε τον πρώην γκαρντ της Μονακό, ο οποίος έμεινε ελεύθερος μετά την τιμωρία των Μονεγάσκων και την απαγόρευση μεταγραφών.

Η συγκεκριμένη προσθήκη ήρθε ως αποτέλεσμα των συνεχόμενων τραυματισμών του Φρανκ Νιλικίνα, με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να αναζητούν έναν έμπειρο δημιουργό και εκτελεστή για να συμπληρώσει το παζλ της περιφέρειας.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Cory Joseph.

Ο 34χρονος Καναδός γκαρντ, που έχει αγωνιστεί 16 χρόνια στο ΝΒΑ και μετρά 953 παιχνίδια, θα φορά την «ερυθρόλευκη» φανέλα για τον επόμενο ενάμιση χρόνο.

Το who is whο

Γεννήθηκε: 20/08/1991

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

Ύψος: 1.88μ.

Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες ομάδες

Texas (2010–2011)

San Antonio Spurs (2011–2015)

Austin Toros (2012–2013)

Toronto Raptors (2015–2017)

Indiana Pacers (2017–2019)

Sacramento Kings (2019–2021)

Detroit Pistons (2021–2023)

Golden State Warriors (2023–2024)

Orlando Magic (2024–2025)

2025–present AS Monaco

* Τον Δεκέμβρη του 2025 υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την Μονακό, όμως, λόγω της ποινής που της έχει επιβληθεί δεν μπόρεσε να την ενισχύσει ούτε στην Ευρωλίγκα, ούτε στο γαλλικό πρωτάθλημα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.