«Οι δικαστές δεν έχουν δικαίωμα να αποφασίζουν για τον τρόπο αντιμετώπισης κατάστασης εθνικής έκτακτης ανάγκης», λέει εκπρόσωπος του Τραμπ

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου καταφέρθηκε χθες Τετάρτη εναντίον «δικαστών που δεν έχουν εκλεγεί» και κατ’ αυτόν δεν έχουν δικαίωμα «να αποφασίζουν για τον τρόπο αντιμετώπισης κατάστασης εθνικής έκτακτης ανάγκης», μετά την απόφαση δικαστηρίου ειδικευμένου σε εμπορικά ζητήματα που εμπόδισε την εφαρμογή των τελωνειακών δασμών που επέβαλε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο σύνολο των προϊόντων που εισάγονται στις ΗΠΑ.

«Ο πρόεδρος Τραμπ ορκίστηκε να βάλει πρώτα την Αμερική και η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να χρησιμοποιήσει όλους τους μοχλούς της εκτελεστικής εξουσίας για να αντιμετωπίσει την κρίση και να αποκαταστήσει το μεγαλείο της Αμερικής», τόνισε ο εκπρόσωπος Κους Ντεσάι σε ανακοίνωσή του.

Πηγή: skai.gr

