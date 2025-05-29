Η κυβέρνηση του Ισραήλ κατηγόρησε χθες Τετάρτη τα Ηνωμένα Έθνη ότι προσπαθούν να «εμποδίσουν» τη διανομή βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ ο ΟΗΕ διαβεβαίωσε πως κάνει το παν εντός των δυνάμεών του για να μεταφέρει και να διανείμει στον παλαιστινιακό θύλακο τις περιορισμένες ποσότητες που εγκρίνουν οι ισραηλινές αρχές.

«Ενώ ο ΟΗΕ διασπείρει πανικό και κάνει δηλώσεις που δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα, το κράτος του Ισραήλ διευκολύνει κατά τρόπο συνεχή την είσοδο βοήθειας στη Γάζα με δυο μεθόδους», που θα συνεχιστούν «ταυτόχρονα» σε αυτό το στάδιο, υποστήριξε ο πρεσβευτής του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη Ντάνι Ντάνον σε δηλώσεις του πριν από συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Αναφερόταν στις άδειες που δίνονται για την είσοδο περιορισμένου αριθμού φορτηγών του ΟΗΕ μέσω του σημείου διέλευσης Κερέμ Σαλόμ από τις αρχές της περασμένης εβδομάδας, έπειτα από δυο και πλέον μήνες πλήρους απαγόρευσης της μεταφοράς στον θύλακο ανθρωπιστικής βοήθειας, και στο νεοσύστατο Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF).

Η μη κυβερνητική οργάνωση αυτή, που ιδρύθηκε με υποστήριξη του Ισραήλ και των ΗΠΑ, δημιούργησε σύστημα διανομής βοήθειας που ο ΟΗΕ τονίζει ότι είναι ενάντιο προς θεμελιώδεις ανθρωπιστικές αρχές. Η χαοτική διανομή σε ένα από τα κέντρα της είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν 47 άνθρωποι προχθές Τρίτη.

Ο ισραηλινός πρεσβευτής Ντάνον επέρριψε την ευθύνη για το χάος στη Χαμάς, κατηγορώντας ταυτόχρονα το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα πως προσπάθησε να «εμποδίσει» την πρόσβαση στο κέντρο διανομής στήνοντας «μπλόκα» σε δρόμους.

Και «ο ΟΗΕ τώρα συνεργάζεται ενεργά με τη Χαμάς και προσπαθεί να εμποδίσει αυτή τη βοήθεια», συνέχισε. «Ο ΟΗΕ χρησιμοποιεί απειλές, εκφοβισμό και αντίποινα εναντίον ΜΚΟ που επέλεξαν να συμμετάσχουν στον νέο ανθρωπιστικό μηχανισμό» συνέχισε, χαρακτηρίζοντας τα Ηνωμένα Έθνη «μαφία».

Κατηγόρησε τον ΟΗΕ πως απέσυρε τις εν λόγω ΜΚΟ από βάση δεδομένων στις οποίες καταγράφονται οι οργανώσεις που εργάζονται στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ισχυρισμός διαψεύστηκε από τα Ηνωμένα Έθνη.

«Δεν υπάρχει καμιά διαφορά ανάμεσα στον τρέχοντα κατάλογο και αυτόν πριν από την ίδρυση του GHF», τόνισε ο Στεφάν Ντουζαρίκ, εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

Νωρίτερα, επανέλαβε πως τα Ηνωμένα Έθνη δεν πρόκειται να συνεργαστούν με τον νέο φορέα.

«Δε θα αποκηρύξουμε τις αρχές μας. Δεν θα συμμετάσχουμε σε επιχειρήσεις που δεν τηρούν τις ανθρωπιστικές αρχές μας», επέμεινε απευθυνόμενος στον Τύπο.

Υπογράμμισε ακόμη ότι ΟΗΕ κάνει το παν εντός των δυνάμεών του για διανεμηθεί βοήθεια μέσω του Κερέμ Σαλόμ.

«Από την περασμένη εβδομάδα, ζητήθηκε άδεια από το Ισραήλ για να περάσουν περίπου 900 φορτηγά, δόθηκε έγκριση για 800, αλλά μόνο 500 μπόρεσαν να ξεφορτώσουν στην ισραηλινή πλευρά του Κερέμ Σαλόμ και ακόμα λιγότερα μπόρεσαν να περάσουν στην παλαιστινιακή πλευρά, όπου εμείς και οι εταίροι μας μπορέσαμε να παραλάβουμε λίγα περισσότερα (φορτία) από 200 από αυτά, εξαιτίας της ανασφάλειας και των περιορισμών στην πρόσβαση», είπε ο Στεφάν Ντουζαρίκ.

«Αν δεν μπορούμε να παραλάβουμε τα αγαθά αυτά, μπορώ να σας πω ένα πράγμα, δεν είναι επειδή δεν προσπαθούμε», ξεκαθάρισε.

Απαντούσε στον Ντάνι Ντάνον, ο οποίος υποστήριξε πως 400 φορτηγά περιμένουν στην παλαιστινιακή πλευρά και ότι το Ισραήλ πρότεινε «ασφαλείς οδούς» στη Γάζα.

«Αλλά ο ΟΗΕ δεν πήγε να τα παραλάβει», συνέχισε απευθυνόμενος στον Τύπο. «Αφήστε τα εγώ σας κατά μέρος, παραλάβετε τη βοήθεια και κάντε τη δουλειά σας», πέταξε.

Από την πλευρά του ο Στεφάν Ντουζαρίκ ανέφερε πως «όλες οι αποστολές που ζητήσαμε άδεια να γίνουν απορρίφθηκαν» από το Ισραήλ χθες, διευκρινίζοντας πως επρόκειτο για έξι αιτήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.