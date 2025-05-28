Το Κίεβο παρέδωσε στη Ρωσία την ουκρανική εκδοχή του μνημονίου - Αναμένει αντίστοιχη κίνηση της Μόσχας

Ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ δήλωσε ότι παρέδωσε την ουκρανική εκδοχή του μνημονίου για τις ειρηνευτικές συνομιλίες στον επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας. Δήλωσε επίσης - σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters - ότι «η Ρωσία συνεχίζει να καθυστερεί την παράδοση της δικής της εκδοχής».
«Η Ουκρανία δεν είναι αντίθετη σε περαιτέρω συναντήσεις αλλά περιμένει τη ρωσική εκδοχή», πρόσθεσε ο Ουμέροφ. Δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία ενημέρωσε την Ουκρανία ότι έχει ολοκληρώσει τη σύνταξη του δικού της μνημονίου και καλεί τη Μόσχα να το παραδώσει δίχως καθυστερήσεις.
