Επικοινωνία Λαβρόφ-Ρούμπιο για νέο γύρο άμεσων συνομιλιών Ρωσίας-Ουκρανίας στις 2 Ιουνίου στην Κωνσταντινούπολη

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ συνομίλησε την Τετάρτη με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με την προετοιμασία «συγκεκριμένων προτάσεων» για έναν νέο γύρο άμεσων συνομιλιών με την Ουκρανία, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου αναφέρεται ότι ο Λαβρόφ ενημέρωσε τον Ρούμπιο για την εφαρμογή των συμφωνιών μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους επικοινωνίας πριν από μια εβδομάδα «και για τις προετοιμασίες από τη ρωσική πλευρά συγκεκριμένων προτάσεων για τον επόμενο γύρο άμεσων ρωσο-ουκρανικών συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη».

Ο Λαβρόφ δήλωσε νωρίτερα ότι η Ρωσία προτείνει ο επόμενος γύρος άμεσων συνομιλιών να πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη στις 2 Ιουνίου με στόχο την επίτευξη μιας βιώσιμης ειρηνευτικής διευθέτησης.

Σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών που δημοσιεύθηκε αργότερα στο Telegram, αναφέρεται ότι ο Λαβρόφ είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, με «ανταλλαγή απόψεων» σχετικά με τις προσπάθειες επίλυσης της ουκρανικής σύγκρουσης, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον ρώσο ομόλογό του, ο Ρούμπιο παρότρυνε τη Ρωσία να διεξαγάγει διαπραγματεύσεις με «καλή πίστη» με την Ουκρανία.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας επανέλαβε στον ρώσο υπουργό Εξωτερικών την προτροπή του πρόεδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να διεξαχθεί «κατά τρόπο εποικοδομητικό και με καλή πίστη διάλογος με την Ουκρανία», που είναι «ο μόνος τρόπος να τελειώσει αυτός ο πόλεμος», ανέφερε η Τάμι Μπρους στο ενημερωτικό σημείωμα που δημοσιοποίησε.

Πηγή: skai.gr

