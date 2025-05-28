Η Ρωσία θα ανακοινώσει τoν επόμενo γύρο απευθείας συνομιλιών μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας το προσεχές διάστημα, ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.
«Το ουδέτερο καθεστώς της Ουκρανίας παραμένει ένα από τα βασικά ζητήματα της Ρωσίας αιτήματα στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις», διεμήνυσε ο Λαβρόφ.
Η Ρωσία έχει συγκεντρώσει 50.000 στρατιώτες ετοιμάζοντας επίθεση στην περιοχή Σούμι (βορειοανατολικά) της Ουκρανίας, προειδοποίησε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Σύμφωνα με ουκρανικά ΜΜΕ δήλωσε ότι είναι έτοιμος για μια τριμερή συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.
