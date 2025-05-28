Λογαριασμός
Λαβρόφ: Η Ρωσία θα ανακοινώσει σύντομα τον νέο γύρο απευθείας συνομιλιών με την Ουκρανία

«Το ουδέτερο καθεστώς της Ουκρανίας παραμένει ένα από τα βασικά ζητήματα της Ρωσίας αιτήματα στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις», διεμήνυσε ο Λαβρόφ

Η Ρωσία θα ανακοινώσει τoν επόμενo γύρο απευθείας συνομιλιών μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας το προσεχές διάστημα, ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

«Το ουδέτερο καθεστώς της Ουκρανίας παραμένει ένα από τα βασικά ζητήματα της Ρωσίας αιτήματα στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις», διεμήνυσε ο Λαβρόφ.

Η Ρωσία έχει συγκεντρώσει 50.000 στρατιώτες ετοιμάζοντας επίθεση στην περιοχή Σούμι (βορειοανατολικά) της Ουκρανίας, προειδοποίησε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. 

Σύμφωνα με ουκρανικά ΜΜΕ δήλωσε ότι είναι έτοιμος για μια τριμερή συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία Σεργκέι Λαβρόφ Βολοντιμίρ Ζελένσκι
