Η Ρωσία θα ανακοινώσει τoν επόμενo γύρο απευθείας συνομιλιών μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας το προσεχές διάστημα, ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

«Το ουδέτερο καθεστώς της Ουκρανίας παραμένει ένα από τα βασικά ζητήματα της Ρωσίας αιτήματα στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις», διεμήνυσε ο Λαβρόφ.

Η Ρωσία έχει συγκεντρώσει 50.000 στρατιώτες ετοιμάζοντας επίθεση στην περιοχή Σούμι (βορειοανατολικά) της Ουκρανίας, προειδοποίησε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με ουκρανικά ΜΜΕ δήλωσε ότι είναι έτοιμος για μια τριμερή συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Πηγή: skai.gr

