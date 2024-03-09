Ερυθρά θάλασσα: Τουλάχιστον 28 drones των Χούθι κατέρριψαν οι αμερικανικές δυνάμεις

Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις και οι δυνάμεις του συνασπισμού κατέρριψαν τουλάχιστον 28 drones πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα τα ξημερώματα του Σαββάτου.

«Κανένα πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ ή του Συνασπισμού δεν υπέστη ζημιές στην επίθεση και επίσης δεν υπήρξαν αναφορές από εμπορικά πλοία για ζημιές», ανέφερε η CENTCOM.

US and Coalition Defeat Houthi Attack in Red Sea Area



Following further engagements through the morning, U.S. and Coalition forces downed a total of at least 28 uncrewed aerial vehicles between 4:00 a.m. and

8:20 a.m. (Sanaa time) on Mar. 9. No U.S. or Coalition Navy vessels… pic.twitter.com/nKmrTu5xVv — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 9, 2024

Νωρίτερα σήμερα, η CENTCOM τόνισε ότι ο στρατός απαντούσε σε μια επίθεση μεγάλης κλίμακας σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν που σημειωνόταν μεταξύ 4 π.μ. και 6:30 π.μ. (τοπική ώρα).

Τα UAVs είχαν σκοπό να αποτελέσουν «μια άμεση απειλή για τα εμπορικά πλοία, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ και τα πλοία του συνασπισμού στην περιοχή», ανέφερε σε ανάρτηση X το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

French frigate engaging Houthi drone in the Red Sea (EtatMajorFR) pic.twitter.com/6TXO20sx7f — Pilot Alex (@PilotAlex_28) March 9, 2024

Νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας Γκραντ Σαπς γνωστοποίησε ότι ένα πλοίο του βρετανικού Πολεμικού Ναυτικού κατέρριψε δύο επιθετικά drones που εκτόξευσαν οι αντάρτες των Υεμένης Χούθι.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

