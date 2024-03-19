Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν επίθεση με πυραύλους εναντίον του δεξαμενόπλοιου MADO στην Ερυθρά Θάλασσα καθώς και εναντίον του ισραηλινού λιμανιού Εϊλάτ.

Το MADO είναι δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγραερίου (LPG) που είχε αναχωρήσει από τη Σαουδική Αραβία με προορισμό τη Σιγκαπούρη.

Σε ενημέρωση του εκπροσώπου των Χούθι, η οποία μεταδόθηκε τηλεοπτικά, ο Γιαχία Σαρία έκανε λόγο για «αμερικανικό» πλοίο. Ωστόσο, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων Equasis (Electronic Quality Shipping Information System), το υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ MADO ανήκει στην εταιρεία Naftomar Shipping & Trading Co Ltd που εδρεύει στην Ελλάδα.

Από τα μέσα Νοεμβρίου, οι προσκείμενοι στο Ιράν αντάρτες της Υεμένης εξαπολύουν συχνά επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν. Υποστηρίζουν πως οι επιθέσεις τους αποτελούν έκφραση αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία σφυροκοπείται από τον ισραηλινό στρατό μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن عملية استهداف سفينة (Mado ) الأمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكذلك عملية استهداف منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة بعدد من الصواريخ المجنحة، بتاريخ 19-3-2024م.

