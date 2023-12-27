Ο Bρετανός πρωθυπουργός, Ρίσι Σούνακ, μοιράστηκε ένα μοναδικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμπνευσμένο από την κλασσική χριστουγεννιάτικη ταινία «Μόνος στο Σπίτι». Διαδραματίζεται φυσικά στο νούμερο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ και δείχνει τον πρωθυπουργό να εργάζεται στο γραφείο του, προτού αντιληφθεί πως είναι έρημο.

«Είμαι ο μόνος εδώ;», αναρωτιέται ο Ρίσι Σούνακ στο βίντεο που αναρτήθηκε στο προσωπικό του λογαριασμό στο X (πρώην Twitter). Όταν συνειδητοποιεί ότι τελικά είναι μόνος σταματάει να εργάζεται και αρχίζει να διασκεδάζει όπως ο «Κέβιν» (Μακόλεϊ Κάλκιν) στην ταινία.

Ο φακός τον εντοπίζει να τρέχει στους άδειους διαδρόμους, να ρίχνει μπάλες σε στοιβαγμένα κουτάκια του αγαπημένου του αναψυκτικού και έχοντας στην αγκαλιά τον Λάρι, τον γάτο της Ντάουνινγκ Στριτ, να στολίζει το χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Στη συνέχεια απολαμβάνει ένα πιάτο μακαρόνια στο τραπέζι των συσκέψεων ενώ παρακολουθεί την ταινία «Elf» του 2003. Και ενώ ψήνει ένα marshmallow λίγο αργότερα, χτυπά το τηλέφωνο του γραφείου Τύπου της Ντάουνινγκ Στριτ με εκείνον να απαντά: «Χάρι, πήρες λάθος νούμερο» (πιθανότατα μια αναφορά στον Χάρι Κόουλ, τον πολιτικό συντάκτη της Sun).

Merry Christmas from Downing Street 🎄 pic.twitter.com/cr0ZIdQmeR — Rishi Sunak (@RishiSunak) December 25, 2023

Το βίντεο τελειώνει με τον πρωθυπουργό να κάθεται πίσω στο γραφείο του και στην οθόνη να γράφει όπως και στη λεζάντα «Καλά Χριστούγεννα». Σύμφωνα με την Daily Mail το βίντεο έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από εννέα εκατομμύρια προβολές μόνο στο X, ενώ η ανάρτηση στον λογαριασμό του στο YouTube με τίτλο «Τι κάνει ο Ρίσι Σούνακ τα Χριστούγεννα» έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 48 χιλ. προβολές.

Πρόσφατα, ο Bρετανός πρωθυπουργός αποκάλυψε στο «Politicο» ότι την ημέρα των Χριστουγέννων αναλαμβάνει το μαγείρεμα της γαλοπούλας, ενώ ο ηγέτης των Εργατικών, σερ Κιρ Στάρμερ, πηγαίνει στην αγαπημένη του παμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.