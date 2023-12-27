Ιράν: «Τίποτε καινούριο» στην έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας

Το Ιράν υποστήριξε σήμερα πως δεν υπάρχει «τίποτε καινούριο» στην έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ, IAEA) που δόθηκε χθες, Τρίτη, στη δημοσιότητα και κάνει λόγο για μια επιτάχυνση της παραγωγής ουρανίου υψηλού βαθμού εμπλουτισμού από την Ισλαμική Δημοκρατία.

Σύμφωνα με τον οργανισμό αυτό του ΟΗΕ, το Ιράν «αύξησε την παραγωγή ουρανίου υψηλού βαθμού εμπλουτισμού κατά τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ είχε επιβραδύνει το ρυθμό από τα μέσα του 2023».

Η χώρα ανέβασε την παραγωγή ουρανίου εμπλουτισμένου στο 60% σε περίπου 9 κιλά το μήνα από το τέλος Νοεμβρίου, κάτι που συνιστά αύξηση σε σχέση με τα περίπου 3 κιλά που παράγονταν το μήνα από τον Ιούνιο και επιστροφή στο μηνιαίο ρυθμό των 9 κιλών του πρώτου εξαμήνου του 2023», διευκρίνισε.

«Η νέα έκθεση δεν περιέχει τίποτε καινούριο (...) και δεν κάναμε τίποτε καινούριο, είναι οι συνηθισμένες δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν εντός του πλαισίου των κανονισμών», ανέφερε ο επικεφαλής του Ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας Μοχαμάντ Εσλαμί, τον οποίο επικαλείται το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Παράγουμε το ίδιο ποσοστό ουρανίου εμπλουτισμένου στο 60%. Δεν έχουμε αλλάξει τίποτε και δεν έχουμε αναπτύξει νέες δυνατότητες», πρόσθεσε.

Το Ιράν εμπλουτίζει πλέον ουράνιο σε επίπεδα πολύ υψηλότερα του ορίου που είχε καθοριστεί στο 3,67% από τη διεθνή συμφωνία του 2015, η οποία πλαισίωνε τις πυρηνικές δραστηριότητες της Τεχεράνης, και πλησιάζει το 90% που είναι απαραίτητο για να παραχθεί μια ατομική βόμβα. Διαψεύδει εντούτοις ότι θέλει να αποκτήσει ατομική βόμβα.

Η επιβράδυνση του ρυθμού παραγωγής ουρανίου εμπλουτισμένου στο 60%, η οποία είχε διαπιστωθεί από τον ΔΟΑΕ πριν από μερικούς μήνες, είχε θεωρηθεί θετική κίνηση από τους ειδικούς, την ώρα που επαναλαμβάνονταν με τις ΗΠΑ οι συνομιλίες για την ανανέωση της συμφωνίας.

Η συμφωνία αυτή είχε ακυρωθεί μετά την αποχώρηση της Ουάσινγκτον απ' αυτή το 2018, κάτι που είχε αποφασισθεί από τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Ο διάδοχός του Τζο Μπάιντεν επιχείρησε να την αναβιώσει μέσω συνομιλιών που διεξήχθησαν στη Βιέννη, όμως αυτές βρίσκονται σε νεκρό σημείο από το καλοκαίρι του 2022.

Πάντως η ένταση έχει αυξηθεί τους τελευταίους μήνες με τη σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, την οποία η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη αλληλοκατηγορούνται ότι επιδεινώνουν.

Η Ισλαμική Δημοκρατία έχει εξάλλου αρνηθεί να την επισκεφθούν οι επιθεωρητές του ΔΟΑΕ και έχει αποσυνδέσει τις κάμερες οι οποίες είναι απαραίτητες για την παρακολούθηση του πυρηνικού προγράμματός της.

