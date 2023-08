Έρχονται κι άλλες επιθέσεις με drones στη Μόσχα δηλώνουν οι Ουκρανοί μετά τις επιθέσεις στον Ουρανοξύστη

Έρχονται και άλλα drones προειδοποιεί τη Ρωσία σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την τελευταία επίθεση στη Μόσχα, ο Μιχαήλ Ποντόλιακ λέει ότι η Ουκρανία «εξοικειώνεται γρήγορα σε έναν πλήρη πόλεμο, ο οποίος, με τη σειρά του, σύντομα θα μετακομίσει τελικά στο έδαφος των «συγγραφέων του πολέμου» για να συλλέξει όλα τους τα χρέη».

Ο Ποντόλιακ αναφέρει ότι «όλα όσα πρόκειται να συμβούν στη Ρωσία θα είναι μεγαλύτερη κατάρρευση, περισσότερες εμφύλιες συγκρούσεις ως μέρος μιας αντικειμενικής ιστορικής διαδικασίας».

#Moscow is rapidly getting used to a full-fledged war, which, in turn, will soon finally move to the territory of the "authors of the war" to collect all their debts... Everything that will happen in #Russia is an objective historical process. More unidentified drones, more…