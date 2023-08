Ζαχάροβα: Οι ουκρανικές τρομοκρατικές επιθέσεις με drones στη Μόσχα θυμίζουν 11η Σεπτεμβρίου Κόσμος 13:11, 01.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

6

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Υπάρχει απειλή, είναι ξεκάθαρο», δηλώνει το Κρεμλίνο μετά την τελευταία επίθεση με drone