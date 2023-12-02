Σοβαρά προβλήματα στις συγκοινωνίες στη νότια Γερμανία έχει προκαλέσει από το βράδυ της Παρασκευής η σφοδρή χιονόπτωση που πλήττει τη χώρα, με τις πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο του Μονάχου να έχουν διακοπεί έως -το νωρίτερο- τις 6:00 (τοπική ώρα) το πρωί της Κυριακής.

Κακοκαιρία πλήττει επίσης τη βόρεια και την ανατολική Γερμανία, όπου το χιόνι των προηγούμενων ημερών έχει πλέον μετατραπεί σε πάγο. Οι θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα παραμένουν μεταξύ -8 και -3 βαθμών.

Τα σοβαρότερα προβλήματα διαπιστώνονται στην περιοχή της Βαυαρίας. Στο αεροδρόμιο του Μονάχου εκτιμάται ότι θα ακυρωθούν συνολικά περισσότερες από 760 αναχωρήσεις και αφίξεις αεροσκαφών. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, προς το οποίο εκτρέπονται εκτάκτως κάποιες πτήσεις με προορισμό το Μόναχο. Κλειστό θα παραμείνει και το μικρότερο αεροδρόμιο του Αλγκόι, στη Βαυαρία.

Με σοβαρά προβλήματα συνεχίζονται οι σιδηροδρομικές συγκοινωνίες στην περιοχή. Σύμφωνα με ανακοίνωση των Γερμανικών Σιδηροδρόμων (DB), ματαιώθηκαν τα δρομολόγια τρένων μεγάλων αποστάσεων, ενώ τα προβλήματα αναμένεται να συνεχιστούν έως και το απόγευμα της Δευτέρας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός του Μονάχου δεν είναι προσβάσιμος οδικώς, λόγω του μεγάλου όγκου χιονιού στην περιοχή.

Στους αυτοκινητοδρόμους της νότιας Γερμανίας σημειώνεται από τις πρώτες πρωινές ώρες κυκλοφοριακή συμφόρηση, κυρίως στις οδικές αρτηρίες οι οποίες οδηγούν προς τα χιονοδρομικά κέντρα, ιδίως της γειτονικής Αυστρίας. Η αστυνομία πάντως συμβουλεύει τους πολίτες να αποφεύγουν τις οδικές μετακινήσεις και πολύ περισσότερο τους αυτοκινητοδρόμους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της BILD, έχει ακυρωθεί ο προγραμματισμένος για σήμερα ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ της Μπάγερν Μονάχου και της Ουνιόν Βερολίνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

