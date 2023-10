Νέο κύμα επίθεσης με ρουκέτες από τη Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ - «Απάντηση» για τους 4 νεκρούς από βομβαρδισμούς Κόσμος 22:04, 09.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

7

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζονται οι συγκρούσεις σε όλα τα μέτωπα