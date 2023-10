Επικοινωνία Ερντογάν – Αμπάς για τη σύγκρουση στη Γάζα: Μεσολαβητικό ρόλο διεκδικεί ο Τούρκος πρόεδρος Κόσμος 19:21, 09.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

5

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Η Τουρκία καταβάλει κάθε προσπάθεια για να τερματίσει τη σύγκρουση» δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν