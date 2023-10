Επικοινωνία Ερντογάν με τον Πρόεδρο του Ισραήλ: «Να μην πληγεί αδιακρίτως ο λαός της Γάζας Κόσμος 20:50, 09.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

3

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας είπε στον ισραηλινό ομόλογό του πως η Άγκυρα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να τερματιστούν οι εχθροπραξίες το συντομότερο δυνατόν.