Οι τέσσερις άνδρες που συνελήφθησαν ως οι δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης που εκδηλώθηκε την Παρασκευή το βράδυ σε συναυλιακό κέντρο σε προάστιο της Μόσχας είναι όλοι τους ξένοι πολίτες, δήλωσε με σαφήνεια ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εσωτερικών.

Οι τέσσερις άνδρες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Το Κρεμλίνο υποστηρίζει ότι είχαν σχεδιάσει να διαφύγουν στην Ουκρανία, αφήνοντας να εννοηθεί μία πιθανή σύνδεσή τους με το Κίεβο, λόγω του πολέμου που βρίσκεται σε εξέλιξη ανάμεσα στις δύο χώρες.

Την ευθύνη για την τρομοκρατική επίθεση έχει αναλάβει το Ισλαμικο Κράτος, ωστόσο η Μόσχα αρνείται να το επιβεβαιώσει, στρέφοντας την προσοχή της ολοένα και περισσότερα προς την Ουκρανία. Το Κίεβο επιμένει ότι δεν σχετίζεται με την τρομοκρατική επίθεση στο City Hall Crocus, ενώ και οι ΗΠΑ δήλωσαν πως δεν έχουν ενδείξειςγια εμπλοκή της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχουν προκύψει από την ανάκριση, όπως μεταδίδουν τα ρωσικά ΜΜΕ, οι δράστες φέρονται να δέχθηκαν τηλεφωνικά την εντολή για την τρομοκρατική επίθεση, από έναν «ιεροκήρυκα», όπως τον αποκαλούν.

Σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει, ο ένας από τους τέσσερις φέρεται να ταξίδεψε από την Τουρκία στη Ρωσία πριν από 2,5 εβδομάδες.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που μετέδωσε το παράρτημα του BBC στη Ρωσία, το οποίο επικαλείται ανώνυμη πηγή, δύο από τους εμπλεκομένους φέρονται να έχουν πέσε νεκροί, ο ένας στο αμφιθέατρο και ο άλλος κατά τον εντοπισμό του αυτοκινήτου διαφυγής, στο Μπριάνσκ. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ωστόσο, δήλωσε για τέσσερις δράστες, οι οποίοι έχουν συλληφθεί.

Σημειώνεται δε, ότι από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι ρωσικές ανακριτικές αρχές, δεν έχει εντοπιστεί κανένα στοιχείο που να συνδέει ιδεολογικά τους τέσσερις δράστες, ενώ φέρονται να έχουν δηλώσει ότι το έκαναν για τα χρήματα.

«Πυροβόλησα ανθρώπους», λέει ένας από τους υπόπτους μιλώντας ρωσικά με έντονη προφορά, με τα χέρια δεμένα και τα μαλλιά του να τραβάει ένας ανακριτής, έχοντας μια μαύρη μπότα κάτω από το πηγούνι του. Είπε πως γεννήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου του 1998 και ότι το όνομά του είναι Σαμσούντιν Φαρίντουν.

Όταν τον ρωτάνε γιατί, εκείνος απαντάει: «Για τα χρήματα». Υποστηρίζει ότι του υποσχέθηκαν μισό εκατομμύριο ρούβλια (λίγο πάνω από 5000 δολάρια) στο Telegram, όπου άκουγε έναν ιεροκήρυκα.

Ο άνδρας ερωτάται εάν ήταν στην Τουρκία την 4η Μαρτίου και εκείνος απαντά καταφατικά. Τους είπαν που βρίσκονταν καταστήματα με όπλα και αγόρασε όπλα από εκεί, υποστήριξε.

Ένας από τους υπόπτους εμφανίζεται να μιλάει με τη βοήθεια διερμηνέα από το Τατζικιστάν. Ένας άλλος εμφανίζεται να μεταφέρεται από ένα δάσος, με το προσωπό του καλυμμένο με αίμα, όπως φαίνεται από ένα τραύμα στο αυτί.

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, απάντησε πως ονομάζεται Ρατζάμπ Αλιζάντεχ. Δυσκολεύτηκε να δώσει την ημερομηνία γέννησής του στα ρώσικα.

Βίντεο από ανάκριση υπόπτου

Νωρίτερα, ρωσικά ΜΜΕ παρουσίασαν βίντεο από ανάκριση υπόπτου. Ο ύποπτος στο βίντεο με την ανάκριση διακρίνεται να απαντάει στη ρωσική γλώσσα με βαριά προφορά σε μια σειρά ερωτήσεων. Λέει πως έφυγε από την Τουρκία την 4η Μαρτίου και είχε λάβει οδηγίες από αγνώστους μέσω του Telegram για να διαπράξει την επίθεση με αντάλλαγμα χρήματα.

Ο άνδρας διακρίνεται να τρέμει κατά τη διάρκεια της ανάκρισης. Αρχικά διακρίνεται να είναι ξαπλωμένος μπρούμυτα με τα χέρια του πίσω στην πλάτη και το πηγούνι του να ακουμπάει στην μπότα ενός ανθρώπου που φοράει στολή παραλλαγής. Αργότερα, είναι γονατισμένος.

Ένας άλλος άνδρας με πληγές και μώλωπες στο πρόσωπό του διακρίνεται να ανακρίνεται μέσω ενός διερμηνέα, ενώ κάθεται σε ένα παγκάκι δεμένος χειροπόδαρα.

Moscow attacker questioning:



Full transcript.



He claims that he arrived from Turkey on March 4.



- What did you do at Crocus?

- Shot them.

- Whom? By whose instructions?

- Of people.

- For what?

- For money.

- For how much money?

- About half a million.

- Half a million of… pic.twitter.com/LCq1ZYPohP — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) March 23, 2024

Πηγή: skai.gr

