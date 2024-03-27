Ερντογάν: Κακομαθημένο παιδί της Δύσης το Ισραήλ

Η Τουρκία χαιρετίζει την απόφαση του ΟΗΕ για κατάπαυση του πυρός, και πιστεύει ότι θα εφαρμοστεί, δήλωσε την Τετάρτη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σύμφωνα με το πρακτορείο Ανατολή.



Η Τουρκία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει ότι οι «αδερφοί της από τη Γάζα» θα επιτύχουν ειρήνη, ηρεμία το συντομότερο δυνατό, είπε ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν.

Το Ισραήλ, κακομαθημένο άνομο παιδί της Δύσης, θα χρειαστείγια να συμμορφωθεί με την απόφαση του ΟΗΕ για κατάπαυση του πυρός είπε ο Ερντογάν.

