Η φύση της σχέσης μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών δεν επηρεάζει μόνο την ευημερία των ανθρώπων και των δύο χωρών, αλλά και το μέλλον της ανθρωπότητας, τόνισε την Τετάρτη ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ κατά τη διάρκεια συνάντησης με Αμερικανούς επιχειρηματίες που πραγματοποιήθηκε στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στο Πεκίνο.

«Η ευημερία των λαών και των δύο χωρών, καθώς και το μέλλον και το πεπρωμένο της ανθρωπότητας, εξαρτώνται από το εάν η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται ή έρχονται αντιμέτωπες μεταξύ τους», ανέφερε χαρακτηριστικά σύμφωνα με την κινεζική τηλεόραση.

Ο Κινέζος πρόεδρος τόνισε ότι «όσο και οι δύο πλευρές θεωρούν η μια την άλλη ως εταίρους, σέβονται τα συμφέροντα της άλλης, συνυπάρχουν ειρηνικά και συνεργάζονται για αμοιβαία επωφελή αποτελέσματα, οι διμερείς σχέσεις θα βελτιώνονται».

Ο Σι Τζινπίνγκ εξέφρασε επίσης την ελπίδα για ενίσχυση των ανταλλαγών σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα και στις δύο χώρες.

Στη συνάντηση με τους Αμερικανούς επενδυτές συμμετείχε ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι.

