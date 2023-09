Ερντογάν: Η παραπομπή Μενέντεζ ευκαιρία για την Τουρκία να επιταχύνει τη διαδικασία για τα F-16 Κόσμος 13:42, 26.09.2023 linkedin

Έχουμε την ευκαιρία να επιταχύνουμε τη διαδικασία όσον αφορά τα F-16, όχι μόνο για τα F-16, αλλά για όλα τα άλλα θέματα, ο Μενέντεζ και αυτοί με τη νοοτροπία του κάνουν ενέργειες παρεμπόδισης εναντίον μας και η έξοδος του Μενέντεζ μας δίνει ένα πλεονέκτημα, ανέφερε ο Ερντογάν