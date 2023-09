Οι σκύλοι Αγίου Βερνάρδου αναλαμβάνουν νέο κοινωνικό ρόλο στην Ελβετία Κόσμος 13:28, 26.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

10

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Οι σκύλοι εργάζονται σε νοσοκομεία, σε οίκους ευγηρίας με ηλικιωμένους πολίτες. Βοηθούν ανθρώπους που υποβάλλονται σε θεραπεία, συναντώνται με παιδιά και φυλακισμένους. Κάνουν θαύματα».