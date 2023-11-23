Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα Πέμπτη πως ελπίζει στην απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς, αναφέροντας ότι υπάρχουν «πολλές προκλήσεις» για να επιτευχθεί αυτό.

«Ελπίζουμε να απελευθερώσουμε τους ομήρους μας, υπάρχουν πολλές προκλήσεις για να το πετύχουμε αυτό», τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Βρετανό υπουργό Εξωτερικών Ντέιβιντ Κάμερον, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στο Ισραήλ.

«Ελπίζουμε να απελευθερώσουμε την πρώτη ομάδα και μετά από αυτό, δεσμευόμαστε να τους απελευθερώσουμε όλους», συμπλήρωσε ο Νετανιάχου.

Μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στην οποία κατέληξαν Ισραήλ και Χαμάς για την απελευθέρωση 50 ομήρων με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 150 Παλαιστίνιων κρατουμένων και τετραήμερη παύση των εχθροπραξιών δεν τέθηκε, όπως αναμενόταν, σήμερα σε εφαρμογή, με Ισραηλινούς αξιωματούχους να αναφέρουν ότι η συμφωνία δεν θα τεθεί σε ισχύ νωρίτερα από αύριο, Παρασκευή.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

