Πίσω, στο μακρινό 2010, η κυβέρνηση των Συντηρητικών είχε υποσχεθεί πως με τη νίκη της στις εκλογές θα μειώσει την καθαρή μετανάστευση κάτω από 100.000. Το 2015, δηλαδή λίγο πριν την ψήφιση του Brexit, ο αριθμός βρέθηκε στις 329.000. Στο μανιφέστο 2019, ο στόχος άλλαξε. Η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον τότε είχε δεσμευθεί να μειώσει την καθαρή μετανάστευση κάτω από 200.000. Σήμερα, 2023 και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν δείχνει να βρίσκεται στην τροχιά που επιθυμούσε ούτε το ίδιο ούτε η κυβέρνησή του.

Τα τελευταία επίσημα στοιχεία ήρθαν από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS) μόλις σήμερα το πρωί και επιβεβαιώνουν τα παραπάνω. Ο αριθμός της καθαρής μετανάστευσης,δηλαδή των ανθρώπων που ήρθαν στην χώρα - μέσω νόμιμων οδών - μείον όσων εκείνων που αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το Ηνωμένο Βασίλειο, έφτασε τις 672.000. Συγκεκριμένα, 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι ήρθαν, 508.000 άνθρωποι έφυγαν.

«Αν και είναι νωρίς να πούμε ότι υπάρχει μια πτωτική τάση, βλέπουμε επιβράδυνση των μεταναστών σε συνδυασμό βέβαια και με την αύξηση αυτών που επιλέγουν να εγκαταλείψουν την χώρα», δήλωσε το γραφείο του ONS.

Αυτοί που επιλέγουν να φύγουν από τη Βρετανία όντως αυξήθηκαν. Το 42% του ποσοστού αφορά ευρωπαίους υπηκόους, το 39% εκτός ΕΕ, ενώ το 18% αντιπροσωπεύει Βρετανούς υπηκόους.

Ο υπουργός Εσωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι λίγη μόλις ώρα μετά τις επίσημες ανακοινώσεις επανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησης να περιορίσει τις μεταναστευτικές ροές όμως θέλησε να στρέψει την προσοχή στα θετικά που κρύβονται πίσω από αυτά τα νούμερα.



«Οι φοιτητές και οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας αποδεικνύουν τόσο τον κορυφαίο πανεπιστημιακό τομέα μας όσο και την ικανότητά μας να αξιοποιούμε το μεταναστευτικό μας σύστημα για τις δεξιότητες που χρειαζόμαστε», δήλωσε μεταξύ άλλων.

Ποιοι επιλέγουν να έρθουν στο Ηνωμένο Βασίλειο;

Τα στοιχεία λοιπόν έδειξαν ότι 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι ήρθαν στη χώρα σε διάστημα δωδεκαμήνου. Ο αριθμός αφορά φοιτητικές βίζες, εργατικές που σχετίζονται κυρίως σε επαγγέλματα υγείας και κοινωνικής φροντίδας και ένα μικρότερο και πτωτικό σε σχέση με τη προηγούμενη χρονιά ποσοστό, εκείνων που ήρθαν μέσω ανθρωπιστικών οδών.

Σημαντικό να αναφερθεί, ότι το 80%, δηλαδή οι 968.000 μετανάστες είναι από χώρες εκτός ΕΕ.Τα σημερινά στοιχεία πάντως, δεν θεωρούνται αριθμός ρεκόρ για τη χώρα. Χαρακτηριστικό, ότι ο καθαρός αριθμός μετανάστευσης για το αντίστοιχο διάστημα ’21 – ‘22 άγγιξε τις 745.000, μετά από αναθεώρηση που έκανε η υπηρεσία.

Τα στοιχεία αυτά, δύσκολα γυρνούν υπέρ του Βρετανού πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος και το επιτελείο του σκέφτονται ήδη τις άμεσες αλλαγές που πρέπει να κάνουν ώστε να μειώσουν την νόμιμη και την παράτυπη μετανάστευση.

Για τη μείωση της καθαρής μετανάστευσης πάντως, σκέφτονται να περιορίσουν τον αριθμό των συγγενών που επιτρέπεται να φέρουν όσοι έρχονται για δουλειά στους τομείς της υγείας και κοινωνικής φροντίδας, σε μόλις έναν. Παράλληλα, η κυβέρνηση σκέφτεται να αυξήσει τον ελάχιστο προαπαιτούμενο μισθό για την χορήγηση εργατικής βίζας, αλλά και να καταργήσει ακόμα και την εξαίρεση που υφίσταται για τους κλάδους στους οποίους αναγνωρισμένα υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού. Τα δύο τελευταία, βρίσκουν ήδη αντίσταση από τους εργοδότες.

Μόλις χθες, το γραφείο Προϋπολογισμού (OBR) προειδοποίησε πάντως τον Ρίσι Σούνακ ότι οι πρακτικές του δεν θα έχουν το αποτέλεσμα που επιθυμεί πριν το 2027. Η μετανάστευση μάλιστα αναμένεται να αυξήσει τον πληθυσμό της χώρας κατά 1,5 εκατομμύριο μέχρι το 2028 – 2029.

Πηγή: DW - Ζωή Κατζαγιαννάκη, Λονδίνο

