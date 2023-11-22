Μυστηριώδης πνευμονία φέρεται να έχει ξεσπάσει σε σχολεία στην Κίνα με τα νοσοκομεία στο Πεκίνο και 500 μίλια βορειοανατολικά στο Λιαονίνγκ να «κατακλύζονται από άρρωστα παιδιά».
Τα παιδιά παρουσιάζουν ασυνήθιστα συμπτώματα που περιλαμβάνουν φλεγμονή στους πνεύμονες και υψηλό πυρετό, αλλά όχι βήχα ή άλλα συμπτώματα που συνήθως σχετίζονται με γρίπη, RSV και άλλες αναπνευστικές ασθένειες.
Η ειδοποίηση εκδόθηκε αργά την Τρίτη μέσω του ProMed, ενός μεγάλου, δημοσίως διαθέσιμου παγκόσμιου συστήματος επιτήρησης που παρακολουθεί τις μολυσματικές ασθένειες.
Το ProMed είχε ενημερώσει τον Δεκέμβριο του 2019 πάλι για έναν μυστηριώδη ιό, που αργότερα ονομάστηκε Covid.
Ωστόσο, το νέο ξέσπασμα θα μπορούσε να σχετίζεται με το Mycoplasma pneumoniae, επίσης γνωστό ως πνευμονία περπατήματος, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αυξάνεται στην Κίνα καθώς η χώρα περνάει τον πρώτο χειμώνα της χωρίς αυστηρά lockdown για τον Covid.
Οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο είδαν επίσης αυξήσεις σε ασθένειες όπως ο RSV και η γρίπη μετά την άρση των κανόνων για την πανδημία.
Το δίκτυο FTV News ανέφερε ότι το Νοσοκομείο Παίδων του Πεκίνου εξακολουθούσε να είναι γεμάτο τα ξημερώματα της Τετάρτης με την κατάσταση στην επαρχία Λιαονίνγκ να είναι επίσης ζοφερή, όπως ανέφερε.
Το λόμπι του Νοσοκομείου Παίδων Dalian φέρεται να είναι γεμάτο με άρρωστα παιδιά που λαμβάνουν ενδοφλέβια φάρμακα. Μεγάλες ουρές ασθενών υπάρχουν και στο Νοσοκομείο Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής και στο Κεντρικό Νοσοκομείο.
Η ειδοποίηση που εξέδωσε η ProMed ανέφερε ότι «αυτή η έκθεση υποδηλώνει ένα εκτεταμένο ξέσπασμα μιας αδιάγνωστης αναπνευστικής νόσου. Δεν είναι καθόλου σαφές πότε ξεκίνησε αυτή η επιδημία, καθώς θα ήταν ασυνήθιστο για τόσα πολλά παιδιά να προσβληθούν τόσο γρήγορα».
«Η ProMed αναμένει περισσότερες οριστικές πληροφορίες σχετικά με την αιτιολογία και το εύρος αυτού που αφορά την ασθένεια στην Κίνα», τονίζει η ανακοίνωση.
