Γερμανία – Χριστιανοδημοκράτες: «Η Σαρία δεν ανήκει στη Γερμανία»

Σαφής αλλαγή θέσης σε σχέση με το Ισλάμ στη Γερμανία θα καταγράφεται στο νέο πρόγραμμα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), το οποίο θα τεθεί σήμερα προς έγκριση στην εκτελεστική επιτροπή του κόμματος και κατόπιν στο ευρύτερο όργανο του εκτελεστικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, στο προσχέδιο του νέου προγράμματος δεν επαναλαμβάνεται η θέση που εξέφραζε τις τελευταίες δεκαετίες η ηγεσία του κόμματος, ότι «το Ισλάμ αποτελεί μέρος της Γερμανίας», αλλά έχει αντικατασταθεί από τη διατύπωση: «Οι μουσουλμάνοι οι οποίοι μοιράζονται τις αξίες μας ανήκουν στη Γερμανία. Η Σαρία δεν ανήκει στη Γερμανία».

Παλαιότερα, ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε ως υπουργός Εσωτερικών είχε δηλώσει το 2006 ότι «Το Ισλάμ αποτελεί μέρος της Γερμανίας και της Ευρώπης», ενώ αργότερα ο χριστιανοδημοκράτης Ομοσπονδιακός Πρόεδρος Κρίστιαν Βουλφ είχε αναφέρει ότι «το Ισλάμ είναι τώρα επίσης μέρος της Γερμανίας», φράση που επανέλαβε το 2015 και η Άγγελα Μέρκελ, επισημαίνοντας ότι «εκατομμύρια μουσουλμάνοι ζουν σήμερα στη Γερμανία και αυτοί οι μουσουλμάνοι αποτελούν επίσης κομμάτι της Γερμανίας, επομένως το ίδιο ισχύει και για τη θρησκεία τους».

Η νέα διατύπωση εκτιμάται ως ρήξη με την έως τώρα στάση του CDU, με το βλέμμα από τη μια πλευρά στη νέα επιβάρυνση που δέχεται η χώρα από τις αυξημένες αφίξεις μεταναστών και από την άλλη στην άνοδο της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD), η οποία εκφράζει ακόμη πιο συντηρητικές απόψεις για το θέμα.



Πηγή: skai.gr

