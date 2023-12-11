Μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση το Σάββατο της πρυτάνεως του πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια (UPenn) Ελίζαμπεθ Μαγκίλ λόγω των κατηγοριών περί αντισημιτισμού στα αμερικανικά πανεπιστήμια, αυξάνονται οι πολιτικές πιέσεις τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από το Ισραήλ εις βάρος των συναδέλφων της του Χάρβαρντ και του ΜΙΤ, έπειτα από τις καταθέσεις τους ενώπιον επιτροπής του Κογκρέσου την Τρίτη.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη στήριξη «φίλων και στελεχών της εβραϊκής κοινότητας» στις ΗΠΑ η οποία μετρά έξι εκατομμύρια ανθρώπους και είναι η μεγαλύτερη εκτός Ισραήλ.

«Κάθε πρύτανης πανεπιστημίου σε αυτή τη χώρα που δεν μπορεί να καταδικάσει τον αντισημιτισμό και τη γενοκτονία των Εβραίων πρέπει να παραιτείται ή να αποπέμπεται», σχολίασε στο Fox News η Νάνσι Μέις Ρεπουμπλικάνα βουλευτής από τη Νότια Καρολίνα.

«Το Ισραήλ είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που κινδυνεύει από μια πραγματική γενοκτονία», εκτίμησε η ίδια.

«Μία εκτός, μένουν άλλες δύο», σχολίασε το Σάββατο το βράδυ στο Χ η επίσης Ρεπουμπλικάνα βουλευτής της Νέας Υόρκης Ελίζ Στέφανικ, αναφερόμενη στην Ελίζαμπεθ Μαγκίλ πρύτανη του UPenn που παραιτήθηκε και στις συναδέλφους της Κλοντίν Γκέι του Χάρβαρντ και Σάλι Κόνρμπλαθ του ΜΙΤ.

Διαφθορά

«Δεν είναι παρά η αρχή της μάχης κατά της εισβολής της διαφθοράς του αντισημιτισμού που καταστρέφει τα πιο ‘περίβλεπτα’ ιδρύματα ανώτερη εκπαίδευσης στις ΗΠΑ», πρόσθεσε η Στέφανικ, καλώντας τις πρυτάνεις του Χάρβαρντ και του ΜΙΤ να «πάρουν τη σωστή απόφαση», διότι «ο κόσμος παρακολουθεί».

Οι τρεις πρυτάνεις δέχθηκαν επικρίσεις επειδή κατά την ακρόασή τους στις 5 Δεκεμβρίου ενώπιον επιτροπής του Κογκρέσου αναφορικά με την άνοδο των αντισημιτικών ενεργειών στα αμερικανικά πανεπιστήμια.

Σε έντονη ατμόσφαιρα οι τρεις πρυτάνεις απαντούσαν επί πέντε ώρες στις ερωτήσεις της Στέφανικ. Η βουλευτής πίεσε τις τρεις επικεφαλής των πανεπιστημίων ρωτώντας τες αν οι εκκλήσεις φιλοπαλαιστίνιων φοιτητών για «ιντιφάντα» κρύβουν πίσω τους έκκληση «σε γενοκτονία εναντίον των Εβραίων στο Ισραήλ και τον κόσμο».

Προς το τέλος της ακρόασης η Στέφανικ επέμεινε, ρωτώντας αν η έκκληση για γενοκτονία των Εβραίων παραβιάζει τον κώδικα συμπεριφοράς των πανεπιστημίων αναφορικά με την παρενόχληση.

Οι τρεις πρυτάνεις αρνήθηκαν να χαρακτηρίσουν αυτές τις εκκλήσεις εκφοβισμό ή παρενόχληση και επεσήμαναν ότι εξαρτάται, ανάλογα με το «περικείμενο» και από το αν αυτό μεταφράζεται σε αξιόποινη συμπεριφορά ή πράξεις. Όλες τους υπερασπίστηκαν την ελευθερία του λόγου.

«Δεν εξαρτάται από το περικείμενο, η απάντηση είναι ‘ναι’ και γι’ αυτό θα πρέπει να παραιτηθείτε. Αυτές είναι απαράδεκτες απαντήσεις», τόνισε η Στέφανικ.

Δωρεά 100 εκατ. δολαρίων

Την Παρασκευή η Γκέι εξέφρασε «τη λύπη της» για το γεγονός ότι οι δηλώσεις της προκάλεσαν περισσότερο «πόνο και αναστάτωση», ενώ η Μαγκίλ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με το οποίο ζητεί συγνώμη αφού ένας δωρητής απείλησε να αποσύρει δωρεά ύψους 100 εκατ. δολαρίων στο UPenn.

Τελικά το Σάββατο η πρύτανης του UPenn παραιτήθηκε υπό την πίεση αποφοίτων του πανεπιστημίου, φοιτητών, δωρητών και μελών του διοικητικού συμβουλίου, ενώ το ίδιο έπραξε και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου Σκοτ Μποκ.

Από την πλευρά της η επιτροπή Παιδείας της Βουλής των Αντιπροσώπων ξεκίνησε την Πέμπτη έρευνα για τον «ενδημικό αντισημιτισμό» στα πανεπιστήμια.

Στο Ισραήλ, το οποίο η Ουάσινγκτον στηρίζει στρατιωτικά και διπλωματικά, ο Νετανιάχου κατήγγειλε χθες «ένα μεγάλο κύμα αντισημιτισμού στις ΗΠΑ, που προέρχεται από τα αριστερά και φτάνει στα δεξιά, με μεγάλη άνοδο στα πανεπιστήμια».

«Το σημαντικό είναι οι φίλοι και τα στελέχη της εβραϊκής κοινότητας να ξεσηκωθούν ενάντια σε αυτόν τον αντισημιτισμό. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος να καταπολεμηθεί: με τιμή και υπερηφάνεια, χωρίς να κατεβάσουμε το κεφάλι, αλλά περνώντας στην αντεπίθεση», υπογράμμισε σε ανακοίνωσή του.

Μετά τις αιματηρές επιθέσεις της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου, τις οποίες ακολούθησε η αντεπίθεση του εβραϊκού κράτους και ο βομβαρδισμός της Λωρίδας της Γάζας, η σύγκρουση συγκλονίζει τα πανεπιστήμια της Ivy League στις ΗΠΑ, όπως το Χάρβαρντ, το MIT, το UPenn και το Columbia.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.