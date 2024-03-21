Πάνω από 3,5 εκατ. εργαζόμενοι και εργαζόμενες έλαβαν κατάρτιση, την οποία προσέφεραν 2.500 οργανισμοί στο πλαίσιο του Συμφώνου για τις Δεξιότητες το 2022 και το 2023, σύμφωνα με τα κύρια αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας για το Σύμφωνο, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα επ’ ευκαιρία του Φόρουμ του Συμφώνου για τις Δεξιότητες. Επιπλέον, συνολικά 48.000 προγράμματα κατάρτισης είτε εκπονήθηκαν είτε επικαιροποιήθηκαν χάρη στο Σύμφωνο, ενώ τα μέλη του Συμφώνου επένδυσαν 310 εκατ. ευρώ σε προγράμματα κατάρτισης.

Τα αποτελέσματα αυτά αναδεικνύουν τη σημασία της ανάπτυξης δεξιοτήτων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται την εβδομάδα κατά την οποία η Επιτροπή παρουσίασε ένα σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των ελλείψεων δεξιοτήτων και εργατικού δυναμικού με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής και οικονομικής ανθεκτικότητας της ΕΕ. Το Σύμφωνο για τις Δεξιότητες αποτελεί εμβληματική πρωτοβουλία του ευρωπαϊκού θεματολογίου δεξιοτήτων. Κινητοποιεί όλους τους σχετικούς εταίρους —τη βιομηχανία, κοινωνικούς εταίρους, παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, δημόσιες αρχές και υπηρεσίες απασχόλησης— ώστε να αναλάβουν συγκεκριμένη δράση για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση των εργαζομένων στην ΕΕ.

Ο Eπίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων κ. Νικολά Σμιτ και ο Eπίτροπος Εσωτερικής Αγοράς κ. Τιερί Μπρετόν παρουσίασαν σήμερα τα βασικά πορίσματα της έρευνας στο πρώτο Φόρουμ του Συμφώνου για τις Δεξιότητες με τίτλο «Απελευθέρωση του δυναμικού δεξιοτήτων σε όλη την Ευρώπη», το οποίο θα ολοκληρωθεί αύριο. Η εκδήλωση φέρνει σε επαφή υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και επαγγελματίες με σκοπό την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και συστάσεων για την ενίσχυση του μακροπρόθεσμου αντικτύπου του Συμφώνου.

