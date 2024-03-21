Iταλία: Κατάσχεση 18 εκατ. ευρώ «άτοκων δανείων» του Μπερλουσκόνι σε πρώην γερουσιαστή

Κατάσχεση άνω των 18 εκατ. ευρώ επεβλήθη στον Μαρτσέλο ντελ' Ούτρι, φίλο του Σίλβιο Μπερλουσκόνι, σύμβουλο και πρώην γερουσιαστή του κόμματος του από την Εισαγγελία της Φλωρεντίας.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία, ο ντελ’Ούτρι καταδικάστηκε για εξωτερική συνέργεια σε διασύνδεση τύπου μαφίας – βάσει σχετικού νόμου, θα έπρεπε να είχε κοινοποιήσει τις όποιες συναλλαγές οποιουδήποτε ποσού άνω των 10.330 ευρώ, κάτι που ο πρώην γερουσιαστής φέρεται να παρέλειψε.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στα αδήλωτα εισοδήματα συγκαταλέγονται «άτοκα δάνεια» που ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι είχε καταβάλει στην οικογένεια ντελ’Ούτρι αλλά και το ποσό των 30.000 ευρώ μηνιαίως.

Το συνολικό ποσό των συναλλαγών Μπερλουσκόνι και ντελ΄ Ουτρι υπερβαίνει τα 42,5 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η La Repubblica κάνει λόγο για κατάσχεση ποσού άνω των 20 εκατ. ευρώ, και συνοψίζει πως ο υπολογισμός του συνολικού ποσού των απολαβών των ντελ’Ούτρι από τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι «εξαιρεί το κληροδότημα των 30 εκατομμυρίων ευρώ που υπέδειξε ο Καβαλιέρε στη διαθήκη του υπέρ του φίλου-συμβούλου του».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.