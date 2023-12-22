Η Ρωσία κατηγορεί το NATO πως διαταράσσει την ισορροπία δυνάμεων στην Ευρώπη

Ο στρατηγός Βαλέρι Γκεράσιμοφ, ο επικεφαλής των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, χαρακτήρισε την επέκταση του NATO προς ανατολάς κίνδυνο για την ισορροπία δυνάμεων στην Ευρώπη, απευθυνόμενος σε ξένους στρατιωτικούς διπλωματικούς ακολούθους στη Μόσχα χθες Πέμπτη.

«Η ευρωπαϊκή ήπειρος έχει μετατραπεί σε πεδίο σύγκρουσης ανάμεσα στη Δύση και τη Ρωσία από πολιτική και οικονομική σκοπιά», συνόψισε ο κ. Γκεράσιμοφ, αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας και υφυπουργός Άμυνας της Ρωσίας.

Επισήμανε ότι η Σουηδία και η Φινλανδία ζήτησαν να ενταχθούν στην ατλαντική συμμαχία και ότι ενισχύθηκαν οι δυνάμεις του NATO οι οποίες μετασταθμεύουν στην ανατολική Ευρώπη, στη Βαλτική και στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο στρατηγός Γκεράσιμοφ δεν έκανε ουδεμία ρητή αναφορά στη ρωσική στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία —την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», κατά την ορολογία του Κρεμλίνου— που άρχισε στα τέλη του Φεβρουαρίου του 2022.

Η σύγκρουση της Δύσης και της Ρωσίας δεν αποκλείεται να κλιμακωθεί, σημείωσε ακόμη ο κ. Γκεράσιμοφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Τα προϋπάρχοντα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης για την ασφάλεια στην Ευρώπη χάνουν το νόημά τους, όμως η ρωσική πλευρά τηρεί τους κανόνες για να αποφύγει απρόοπτα, πρόσθεσε.

Η Μόσχα εγκαθιδρύει νέες στρατιωτικές διοικήσεις αρμόδιες για τις περιφέρειες Λένινγκραντ και Μόσχας σε αντίδραση στην ένταξη της Φινλανδίας στο NATO, συμπλήρωσε.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και ο υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σαϊγκού είχαν ήδη αναφερθεί σε αδρές γραμμές στους σχεδιασμούς αυτούς.

Στην ετήσια μαραθώνια τηλεοπτική συνέντευξή του την Κυριακή ο κ. Πούτιν αναφέρθηκε, με σιβυλλικό ύφος, στη Φινλανδία. «Είχαμε τις πιο φιλικές και θερμές σχέσεις», είπε ο πρόεδρος αναφερόμενος στη χώρα με την οποία η Ρωσία μοιράζεται σύνορα μήκους 1.340 χιλιομέτρων. «Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, όμως τώρα θα υπάρξουν ορισμένα», πρόσθεσε, τονίζοντας πως «δημιουργούμε αμυντική διοίκηση στην περιφέρεια Λένινγκραντ και συγκεντρώνουμε ορισμένες στρατιωτικές μονάδες εκεί».

Η περιοχή γύρω από τη σημερινή Αγία Πετρούπολη διατηρεί τη σοβιετική της ονομασία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.