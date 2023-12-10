Ο Ουκρανός πρόεδρος θα παραστεί στην ορκωμοσία του νέου προέδρου της Αργεντινής

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μεταβαίνει στην Αργεντινή για να παραστεί στην ορκωμοσία του εκλεγμένου προέδρου της λατινοαμερικάνικης χώρας Χαβιέρ Μιλέι, ανέφερε σήμερα το βράδυ η ουκρανική προεδρία.

Με ανάρτηση στο Telegram ο Ζελένσκι τόνισε πως συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της αφρικανικής χώρας Πράσινο Ακρωτήρι και βρίσκεται καθ' οδόν για την Αργεντινή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.