Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ επέκρινε χθες Σάββατο τις «συνεχείς και συστηματικές» προσπάθειες υπονόμευσης του αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών στη Γουατεμάλα, καλώντας να γίνει σεβαστή η βούληση των ψηφοφόρων.

«Για ακόμη μια φορά, καλώ τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων του νυν προέδρου και της δικαστικής εξουσίας, να ενεργήσουν για να προασπίσουν το κράτος δικαίου και να εγγυηθούν τον σεβασμό του εκλογικού αποτελέσματος και έτσι της βούλησης του λαού της Γουατεμάλας», ανέφερε ο κ. Τουρκ, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του στη Γενεύη.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Μπερνάρντο Αρέβαλο, που αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντά του τη 14η Ιανουαρίου, έχει βρεθεί αντιμέτωπος με σειρά δικαστικών προκλήσεων έπειτα από τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές του Αυγούστου: η νομική υπόσταση του κόμματός του, του Movimiento Semilla («Κίνημα Σπόρος») αναιρέθηκε, ενώ πλέον βρίσκονται σε εξέλιξη κινήσεις ώστε να μην ανέβει στην εξουσία.

Ο κ. Αρέβαλο κέρδισε προς γενική κατάπληξη τις προεδρικές εκλογές χάρη σε πρόγραμμα με βασική συνιστώσα την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Προχθές Παρασκευή η εισαγγελία της Γουατεμάλας έκανε σαφές πως θεωρεί «άκυρες και ως μη γενόμενες» τις προεδρικές εκλογές που κέρδισε ο κ. Αρέβαλο, πυροδοτώντας την οργισμένη αντίδραση του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ), ο οποίος κατήγγειλε «απόπειρα πραξικοπήματος».

Το ανώτατο εκλογοδικείο (TSE) από την πλευρά του χαρακτήρισε το αποτέλεσμα των εκλογών «επίσημο» και «αμετάβλητο».

«Οι ανακοινώσεις (σ.σ. εισαγγελέων) την Παρασκευή, με σκοπό να ακυρωθούν τα αποτελέσματα των εκλογών και να αμφισβητηθούν το Σύνταγμα και η ύπαρξη του κόμματος Movimiento Semilla, είναι εξαιρετικά ανησυχητικές», έκρινε ο κ. Τουρκ, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου.

Οι δικαστικές παρενοχλήσεις και οι προσπάθειες εκφοβισμού εκλογικών αξιωματούχων και αιρετών είναι απαράδεκτες, συμπλήρωσε.

«Είναι ενθαρρυντικό το ότι, παρά τον μακρύ κατάλογο πολιτικών και δικαστικών ενεργειών από ορισμένες αρχές, που ξεκάθαρα υπονομεύουν την ακεραιότητα της εκλογικής διαδικασίας και παραβιάζουν το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία, ο λαός υπερασπίζεται τα δικαιώματά του και αντιστέκεται σε αυτό που εκλαμβάνει ως κλοπή της πολιτική του βούλησης», πρόσθεσε ο κ. Τουρκ.

Κάλεσε ακόμη τις αρχές της Γουατεμάλας να σεβαστούν και να υπερασπίσουν όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων αυτών της ελεύθερης έκφρασης και της ειρηνικής συνάθροισης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.