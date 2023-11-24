FT: Ισραηλινός αξιωματούχος είχε προειδοποίηση για την επίθεση της Χαμάς, αλλά την θεώρησε «φανταστικό σενάριο»

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ο ανώτατος αξιωματούχος των υπηρεσιών πληροφοριών ασφαλείας της νότιας διοίκησης του Ισραήλ είχε λάβει «λεπτομερή προειδοποίηση» για την επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, αλλά την απέρριψε ως «φανταστικό σενάριο», αποκαλύπτουν οι Financial Times.

Επικαλούμενη δύο πηγές με γνώση των συζητήσεων που είχαν γίνει, η βρετανική εφημερίδα αναφέρει πως η προειδοποίηση είχε δοθεί εβδομάδες πριν από συνοριοφύλακες. Πρόκειται για στρατιώτες, πολλές εκ των οποίων γυναίκες, που παρακολουθούν και αναλύουν συνεχή ροή βίντεο και άλλων δεδομένων που συγκεντρώνονται κοντά στον ηλεκτρικό φράκτη που περικλείει τη Λωρίδα της Γάζας.

Η προειδοποιητική έκθεση είχε σταλεί μέσω ασφαλούς συστήματος επικοινωνίας και περιλάμβανε συγκεκριμένες προειδοποιήσεις, όπως ότι η Χαμάς εκπαιδευόταν για την ανατίναξη συνοριακών σταθμών σε διάφορες τοποθεσίες ώστε να εισέλθει στο ισραηλινό έδαφος και να καταλάβει κιμπούτς.

Οι στρατιώτες προειδοποίησαν επίσης πως οι αναλύσεις των βίντεο υποδείκνυαν ότι η Χαμάς έκανε πρόβες για την αιχμαλώτιση ομήρων. Θεωρούσαν, ανέφεραν στην έκθεσή τους, πως επίκειτο μια επίθεση.

Η εκτίμηση αυτή και η προειδοπόιησή τους βασίστηκε και στην παρουσία υψηλόβαθμου στρατιωτικού στελέχους της Χαμάς στην εκπαίδευση.

«Φανταστικό σενάριο»

Η απάντηση του ανώτερου Ισραηλινού αξιωματούχου ασφαλείας ήταν πως επρόκειτο για «φανταστικό σενάριο», πάντα σύμφωνα με τις δύο πηγές της εφημερίδας. Αποτέλεσμα ήταν να μην ληφθεί κανένα μέτρο.

Αναφορά σε παρόμοια προειδοποίηση που δεν εισακούστηκε έκανε το βράδυ της Πέμπτης και η ισραηλινή δημόσια τηλεόραση.

Οι Financial Times σημειώνουν πως η ισραηλινή αδυναμία να αποτραπεί η πολύνεκρη επίθεση θεωρείται ως η μεγαλύτερη αποτυχία των υπηρεσιών ασφαλείας από την απρόσμενη επίθεση της Αιγύπτου και της Συρίας το 1973, ανήμερα της γιορτής Γιομ Κιπούρ.

Πιστεύεται ότι η προειδοποίηση απορρίφθηκε όχι μόνο επειδή προερχόταν από χαμηλόβαθμους στρατιώτες, αλλά και διότι αντίκειτο στη βεβαιότητα της ισραηλινής κυβέρνησης ότι είχε καταφέρει να περιορίσει την επιχειρησιακή ικανότητα της Χαμάς. Αναφέρεται παράλληλα πως οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών ασφαλείας ήταν πεπεισμένες πως η Χαμάς ήθελε να αποφύγει έναν πόλεμο με το Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.