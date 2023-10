Η αστυνομία των ΗΠΑ βρίσκεται σε επιφυλακή ενόψει φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων Κόσμος 10:12, 13.10.2023 linkedin

Η αστυνομία στις δύο πιο πολυπληθείς πόλεις των ΗΠΑ – τη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες-- επεσήμανε ότι θα αυξήσει τις περιπολίες, κυρίως γύρω από τις συναγωγές και τα εβραϊκά πολιτιστικά κέντρα