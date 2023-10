ΗΠΑ: Δεν είχαμε ενδείξεις για την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ - Δεν θέσαμε όρους για τη χρήση της στρατιωτικής της βοήθειας στο Ισραήλ Κόσμος 18:36, 12.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

2

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Εάν είχαμε τέτοιες ενδείξεις, θα τις είχαμε κοινοποιήσει στο Ισραήλ, είπε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας