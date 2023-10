Ο Ιρανός ΥΠΕΞ συναντήθηκε στον Λίβανο με τον επικεφαλής της Χεζμπολάχ Κόσμος 11:26, 13.10.2023 linkedin

Ο Αμίρ Αμπντολαχιάν, που έφτασε στη Βηρυτό αργά χθες Πέμπτη, συναντήθηκε με τον Νασράλα για να συζητήσουν τις επιπτώσεις από την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ