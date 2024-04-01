Axios: Συνομιλίες ΗΠΑ - Ισραήλ για τη Ράφα ψηφιακά εντός της ημέρας

Αντιπρόσωποι των ΗΠΑ και του Ισραήλ αναμένεται να συζητήσουν σήμερα ψηφιακά εναλλακτικές προτάσεις της Ουάσιγκτον για τη σχεδιαζόμενη χερσαία επίθεση του ισραηλινού στρατού στη Ράφα, αναφέρει ρεπορτάζ του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, που επικαλείται πηγές του στις δύο κυβερνήσεις.

Η αμερικανική αντιπροσωπεία θα έχει επικεφαλής τον σύμβουλο εθνικής ασφαλείας Τζέικ Σάλιβαν και η ισραηλινή τον Ρον Ντέρμερ, σύμβουλο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, και τον ομόλογο του κ. Σάλιβαν, τον Τσάχι Χανέγκμπι. τις πληροφορίες αυτές ως αυτό το στάδιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.