Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν προσκάλεσε τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μια συνάντηση την ερχόμενη Τρίτη 12 Δεκεμβρίου στον Λευκό Οίκο για να συζητήσουν τη συνεχιζόμενη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τη «ζωτική σημασία» της συνεχιζόμενης υποστήριξης των ΗΠΑ στις αμυντικές προσπάθειες της Ουκρανίας.

Σε ανακοίνωσή του, ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι οι δυο ηγέτες θα συζητήσουν τις «επείγουσες ανάγκες» που αντιμετωπίζει η Ουκρανία. Η συνάντηση έρχεται καθώς ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να καταλήξει σε μια συμφωνία με το αμερικανικό Κογκρέσο για τη παροχή περαιτέρω στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία και το Ισραήλ.

Το γραφείο του Ζελένσκι τόνισε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος θα φτάσει αύριο Δευτέρα στην Ουάσινγκτον και ότι θα συναντήσει τον Μπάιντεν κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης εργασίας που θα περιλαμβάνει «μια σειρά συναντήσεων και συζητήσεων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

