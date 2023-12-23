Αργεντινή: Οι διοργανωτές διαδήλωσης καλούνται να πληρώσουν το κόστος της κινητοποίησης των δυνάμεων ασφαλείας

Οι διοργανωτές της πρώτης διαδήλωσης κατά της κυβέρνησης του νέου προέδρου της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι θα πρέπει να καλύψουν τα έξοδα που συνδέονται με την κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας, ανακοίνωσε την Παρασκευή ο εκπρόσωπος της προεδρίας.

Το κόστος για την κινητοποίηση μονάδων από τέσσερις υπηρεσίες –ομοσπονδιακή αστυνομία, δημοτική αστυνομία, ασφάλεια των αεροδρομίων και χωροφυλακή– υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε 60 εκατομμύρια πέσο, δηλαδή περίπου 73.000 δολάρια.

«Αυτός ο λογαριασμός θα σταλεί στα κοινωνικά κινήματα» που «καλούνται να αναλάβουν την ευθύνη για τις δαπάνες, τις οποίες δεν θα επωμιστούν οι πολίτες», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος Μανουέλ Αντόρνι.

Η κυβέρνηση είχε ήδη ανακοινώσει από την περασμένη εβδομάδα ότι τα έξοδα θα βαρύνουν τους διοργανωτές των διαδηλώσεων.

Λίγες ημέρες μετά την ορκωμοσία του ακροδεξιού, υπερφιλελεύθερου προέδρου, χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στο κέντρο του Μπουένος Άιρες, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα αριστερών οργανώσεων, διαμαρτυρόμενοι για το πρόγραμμα λιτότητας της κυβέρνησης. Οι διαδηλωτές ήταν περιστοιχισμένοι από ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, κάτι που επέκριναν οι διοργανωτές. «Αυτό μου θυμίζει τη δικτατορία» σχολίασε ο Εντουάρντο Μπελιμπόνι, ο επικεφαλής της οργάνωσης Polo Obrero.

Οι αστυνομικές δυνάμεις επιβλέπονταν αυτοπροσώπως από τον πρόεδρο και την υπουργό Ασφαλείας Πατρίσια Μπούλριτς, από την έδρα της ομοσπονδιακής αστυνομίας. «Η δύναμη που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι η ελάχιστη δυνατή, αλλά ανάλογη με την αντίσταση» ανέφερε η Μπούλριτς προαναγγέλλοντας ότι «ο λογαριασμός θα σταλεί στις υπεύθυνες οργανώσεις ή τα άτομα» γιατί «το κράτος δεν θα πληρώσει για τη χρήση των δυνάμεων ασφαλείας».

Στην Αργεντινή και ιδίως στο Μπουένος Άιρες γίνονται κάθε χρόνο εκατοντάδες διαδηλώσεις κατά τις οποίες αποκλείονται κεντρικοί οδικοί άξονες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.