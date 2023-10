Επικοινωνία Σούνακ-Νετανιάχου για την ανάπτυξη βρετανικών δυνάμεων στην Αν. Μεσόγειο Κόσμος 12:11, 13.10.2023 linkedin

Οι δυο τους συζήτησαν την απάντηση του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Γάζα και ο Βρετανός πρωθυπουργός επιβεβαίωσε πως έχει δώσει εντολή για την αποστολή πρόσθετων στρατιωτικών δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο