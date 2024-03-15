Επιφυλακτικά αισιόδοξος ο Λευκός Οίκος καθώς οι συνομιλίες για εκεχειρία στη Γάζα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε σήμερα ότι μια πρόταση από τους μαχητές της Χαμάς για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα είναι σίγουρα εντός των ορίων του δυνατού και εξέφρασε επιφυλακτική αισιοδοξία.

Η Χαμάς παρουσίασε μια πρόταση κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα στους μεσολαβητές και τις ΗΠΑ, η οποία περιλαμβάνει την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ, 100 από τους οποίους εκτίουν ποινή ισόβιας κάθειρξης, σύμφωνα με την πρόταση που περιήλθε σε γνώση του Reuters.

Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, ο Τζον Κίρμπι, δήλωσε ότι η πρόταση είναι "σίγουρα σε γενικές γραμμές σύμφωνη με τις αρχές της συμφωνίας για την οποία εργαζόμαστε εδώ και αρκετούς μήνες".

"Είμαστε επιφυλακτικά αισιόδοξοι" για τις διαπραγματεύσεις που αφορούν την εκεχειρία, "καθώς τα πράγματα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση χωρίς να σημαίνει ότι αυτό έγινε", δήλωσε ο Κίρμπι στους δημοσιογράφους.

- Ο Λευκός Οίκος ζητεί να δει το σχέδιο του Ισραήλ για την επίθεση στη Ράφα -

Παράλληλα, ο Κίρμπι δήλωσε ότι ο Λευκός Οίκος "θα ήθελε να έχει την ευκαιρία να δει" το σχέδιο του ισραηλινού στρατού για την επίθεση στη Ράφα, το οποίο ενέκρινε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

"Δεν θα υποστηρίξουμε ένα σχέδιο που δεν λαμβάνει υπόψη ενάμιση εκατομμύριο Παλαιστίνιους" πρόσφυγες σε αυτή την περιοχή του νότιου τμήματος της Λωρίδας της Γάζας, προειδοποίησε εκ νέου ο εκπρόσωπος του αμερικανικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

